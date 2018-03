Aversa | ex attivista prova a bloccare il taxi di Grillo

blogo

: #BeppeGrillo in Tribunale ad Aversa per deporre come testimone Nel processo per diffamazione contro ex attivista 5… - Agenzia_Ansa : #BeppeGrillo in Tribunale ad Aversa per deporre come testimone Nel processo per diffamazione contro ex attivista 5… - fattoquotidiano : Beppe Grillo atteso al processo al Tribunale di Napoli Nord di Aversa per deporre come teste d’accusa nel processo… - serenel14278447 : RT @Agenzia_Ansa: #BeppeGrillo in Tribunale ad Aversa per deporre come testimone Nel processo per diffamazione contro ex attivista 5 Stelle… -

(Di lunedì 26 marzo 2018) Fuori programma per Beppe. Questa mattina un exdei Cinque Stelle ha cercato diil garante del Movimento mentre usciva dal tribunale di Napoli Nord, adnel casertano, dove era stato convocato come testimone d'accusa dal giudice monocratico Annamaria Ferraiolo.Secondo quanto riporta l’ANSA l’exdel M5S Angelo Ferrillo, imputato per diffamazione nel procedimento in corso appunto presso il tribunale di Napoli Nord, hato a impedire chelasciasse inla sede del polo giudiziario mettendosi davanti all'auto per sbarrargli la strada.Ferrillo, blogger e fondatore dell’associazione Terra dei fuochi, avrebbe provocatoriamente chiesto a“dove sono i fondi del blog” agitando un cartello con la scritta “Dove sono finiti i fondi per la pubblicità?”.L’intervento delle forze dell’ordine ha riportato la situazione alla normalità, ...