Auto contro un albero in corso Rosmini | due feriti gravi

Perde il controllo mentre fa manovra con l'Auto - in bilico sopra una mura : Nel primo pomeriggio di oggi intorno alle 14,30, i vigili del fuoco sono intervenuti ad Ancona in via Primo Maggio per recuperare una macchina in difficoltà. Un uomo alla condotta dell'auto, mentre ...

Perde il controllo dell'Auto e finisce ruote all'aria - ferita una 21enne : Grave incidente stamani poco prima delle 8 a Ronchis, in Comune di Faedis, lungo la strada provinciale 15 che porta all'uscita della località. La dinamica Coinvolta nel sinistro, una giovane di 21 ...

Pordenone - si schianta con l’Auto contro un albero : la fidanzata 19enne è in fin di vita : Un giovane di 19 anni ha perso il controllo della sua Bmw e si è schiantato contro un albero in via Riviera a Pordenone. Mentre lui è rimasto illeso, versano in gravi condizioni la fidanzata, sua coetanea, e un altro amico che viaggiava sui sedili posteriori.Continua a leggere

Autovelox a Lissone - prime nove multe : «I controlli proseguiranno» : La polizia locale mette in guardia: «Ma non per fare cassa» spiega. Dopo i controlli in via Cattaneo, i VeloOk saranno attivati in altre vie della città: «come annunciato, verranno spostati in diverse ...

Il "guerrafondaio" statunitense Bolton fAutore della linea dura contro Venezuela e Cuba : la più grande struttura diplomatica iraniana nel mondo è a Caracas, in Venezuela... Riciclano i loro soldi attraverso le banche in Venezuela'. Bolton ha anche esortato a imporre sanzioni più severe ...

Scontro tra Auto in via san Rocchino SIRENE DI NOTTE : Ancora non sono stati divulgati dai soccorsi tutti i dati relativi ai quattro individui coinvolti nello Scontro tra auto di ieri sera. Scontro tra auto in via san Rocchino Lo Scontro tra auto è ...

Scontro fra tre Auto a Bra : morto un carabiniere di 43 anni - un altro è grave : Gravissimo incidente con tre auto coinvolte, fra le quali una dei carabinieri, questa mattina (venerdì 23 marzo), in frazione San Martino a Bra, sulla statale 231 verso Alba. Il bilancio è di un carabiniere morto, l’appuntato scelto Alessandro Borlengo, 43 anni, sposato con due figli, in servizio alla Stazione di Sommariva Bosco, e tre feriti. ...

California - Auto carica di bombole di gas lanciata contro base aerea : si pensa a terrorismo : California, auto carica di bombole di gas lanciata contro base aerea: si pensa a terrorismo Il conducente, che appiccato deliberatamente il fuoco, è morto all’interno della vettura. La Travis Air Force base è un importante terminal per gli aerei cargo militari e da trasporto sulla costa occidentale, che supporta le operazioni nel Pacifico. Ospita circa […]

Senato - Napolitano fa il protagonista e si scaglia contro 'l'Autoesaltazione del Pd' : Commentano tra di loro o al telefono il discorso che questa mattina ha, di fatto, dato una scudisciata alla politica, ai 'partiti vecchi e tradizionali' che non hanno avuto la capacità di ascoltare ...

Perde il controllo dell'Auto e si ribalta - ferito un 77enne : Vendita sottocosto della Rocca Pescarola, chiesto il giudizio per due 3 Novate, detenuto manda tre agenti all'ospedale 4 Anche a Piacenza una squadra speciale di carabinieri antiterrorismo L'auto ...

Napoli - Auto contromano nel tunnel delle Quattro Giornate : scatta la task force : Il senso di marcia alternato non c'è più ma le auto continuano ad andare contromano. Questa la realtà del tunnel Quattro Giornate nel quartiere di Fuorigrotta, utilizzato lo scorso novembre come via ...

California - Auto con bombole esplode contro una base aerea : “Possibile atto di terrorismo” : California, auto con bombole esplode contro una base aerea: “Possibile atto di terrorismo” Un’auto carica di bombole di gas propano ha sfondato l’ingresso principale della base aerea militare Travis esplodendo dopo che il conducente avrebbe appiccato deliberatamente il fuoco. L’uomo è morto.Continua a leggere Un’auto carica di bombole di gas propano ha sfondato l’ingresso principale […]

California - Auto con bombole esplode contro una base aerea : “Possibile atto di terrorismo” : Un'auto carica di bombole di gas propano ha sfondato l'ingresso principale della base aerea militare Travis esplodendo dopo che il conducente avrebbe appiccato deliberatamente il fuoco. L'uomo è morto.Continua a leggere

California - Auto carica di bombole di gas contro base aerea : si pensa a terrorismo : Un'auto carica di bombole di gas propano ha sfondato l'ingresso principale della base aerea militare Travis , nel nord della California , esplodendo dopo che il conducente avrebbe appiccato ...