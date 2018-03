Aumento di capitale : IGD rettifica il prezzo dei titoli : Teleborsa, - IGD rettifica il prezzo delle azioni, a seguito dell'Aumento di capitale che partirà lunedì 26 marzo. Sui prezzi, sotto riportati, è stato applicato un fattore di rettifica pari a 0,...

Aumento di capitale : Anima Holding rettifica il prezzo delle azioni : Anima Holding rettifica il prezzo dei titoli, a seguito dell'Aumento di capitale che partirà lunedì 26 marzo. Sui prezzi, sotto riportati, è stato applicato un fattore di rettifica pari a 0,94753853. ...

Deliberato l’Aumento di capitale di Milanosport : Portare avanti il piano di investimenti destinato alla riqualificazione degli impianti sportivi in gestione e continuare a garantire ai cittadini

Milano : Giunta delibera Aumento di capitale per Milanosport : Milano, 23 mar. (AdnKronos) - Portare avanti il piano di investimenti destinato alla riqualificazione degli impianti sportivi in gestione e continuare a garantire ai cittadini l’accesso più ampio possibile alle attività sportive grazie all’applicazione di tariffe stabilite in una logica sociale. Con

Anima - Aumento capitale dal 26 marzo. Via libera da Consob : Teleborsa, - Partirà lunedì prossimo 26 Marzo l'aumento di capitale fino a 300 milioni di Anima Holding e terminerà il 12 aprile. I diritti di opzione saranno negoziabili fino al 6 aprile. Lo fa ...

MONTE DEI PASCHI DI SIENA/ Mps - in Borsa vicino a 2 - 6 euro. Smentito Aumento di capitale (oggi - 22 marzo) : MONTE dei PASCHI di SIENA news. Mps in Borsa chiude vicino a quota 2,6 euro ad azione. La banca smentisce aumento di capitale. Ultime notizie live di oggi 22 marzo 2018(Pubblicato il Thu, 22 Mar 2018 17:34:00 GMT)

Bca MPS : piano procede - nessun Aumento capitale : Teleborsa, - "Non sono allo studio operazioni di aumento di capitale" e "l'attuazione del piano di ristrutturazione procede secondo le tempistiche previste e già comunicate al mercato". E' quanto ...

Mps : banca - no operazione Aumento capitale allo studio : Roma, 22 mar. (AdnKronos) – “Non sono allo studio operazioni di aumento di capitale” e “l’attuazione del piano di ristrutturazione procede secondo le tempistiche previste e già comunicate al mercato”. Così in una nota banca Monte dei Paschi di Siena commentando “alcune illazioni” riportate dalla stampa.“Sono confermati – sottolinea l’Istituto bancario- gli obiettivi di piano per ...

IGD - CdA approva condizioni finali Aumento di capitale : Immobiliare Grande Distribuzione , IGD , ha approvato le condizioni finali e il calendario dell'aumento di capitale da 150 milioni di euro. In particolare l'aumento vedrà l'emissione di un massimo di ...

Anima - CdA approva condizioni dell'Aumento di capitale da 300 milioni : Anima Holding scivola a Piazza Affari mostrando un ribasso del 3,11%. Il CdA ha approvato le condizioni dell'aumento di capitale da 300 milioni , il cui ricavato servirà a finanziarie le ultime ...

Li versa gli ultimi 3 milioni di Aumento di capitale - Fassone crede nel rifinanziamento : Anche se in ritardo Yonghong Li ha versato gli ultimi milioni utili per l'aumento di capitale del Milan. Nel frattempo si cerca sempre una strada per il rifinanziamento. L'articolo Li versa gli ultimi 3 milioni di aumento di capitale, Fassone crede nel rifinanziamento è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.