Attraverso le Fiandre 2018 | il percorso ai raggi X Corsa molto dura | c’è spazio per

oasport

: Attraverso le Fiandre 2018: data programma orari e tv. Il calendario completo - #Attraverso #Fiandre #2018:… - zazoomblog : Attraverso le Fiandre 2018: data programma orari e tv. Il calendario completo - #Attraverso #Fiandre #2018:… -

(Di lunedì 26 marzo 2018) Continuano le classiche del pavé in Belgio e mercoledì si correrà la 73ma edizione della Dwars door Vlaanderen –le. I corridori dovranno affrontare 180 km da Roeselare a Waregem con dodici muri e tre settori in pavé, che renderanno laselettiva. Alla partenza troveremo i migliori specialisti del circuito e ci aspettiamo di vedere grande spettacolo. Andiamo quindi ad analizzare ildellaleaiX. I primi 80 km disono praticamente tutti pianeggianti poi si affronta il primo muro di giornata, il Kluisberg, 1,8 km al 6,3 % con punte al 13%, seguito dopo 8 km dal Knokteberg, 1,3 km al 8% con punte del 13%. Questi due muri verranno poi di nuovo percorsi dopo 14 km di falsopiano. Il quinto muro in programma è il Kortekeer, 1 km al 6,6%, ma con dei tornatiduri nel tratto finale, cheungono anche pendenze ...