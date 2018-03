Atletica | cannonata di Tom Walsh | il Campione del Mondo scaglia il peso a 22 67 | sesto di

oasport

(Di lunedì 26 marzo 2018) Tomsi è letteralmente scatenato ai Campionati Neozelandesi dileggera. Ildeldi getto delha spedito il suo attrezzo a 22.67 metri: si tratta del record continentale e della nona migliore misura mondiale di tutti i tempi (atleta all-time, ricordiamo che il record mondiale appartiene allo statunitense Randy Barnes con il 23.12 datato 1990). Non si andava così lontano da ben 15 anni: nel 2003 Kevin Toth si spinse proprio fino a 22.67. Il 26enne ha migliorato il suo personale di ben 46 metri. Valerie Adams sta provando a tornare a grandi livelli, per lei successo con 18.48.