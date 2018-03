ASUS ZenFone 3 Deluxe ZS550KL si aggiorna ad Android 8 0 Oreo

Dal 26 marzo l’ASUS ZenFone 3 Deluxe con aggiornamento Oreo : tutti i dettagli : Appuntamento fondamentale quello di oggi 26 marzo per tutti coloro che hanno deciso di acquistare un Asus ZenFone 3 Deluxe in questi anni. Mantenendo la parola data pochi giorni fa tramite alcuni vertici aziendali (come del resto vi avevamo riportato prontamente sulle nostre pagine), il produttore asiatico ha dato il via alla distribuzione dell'aggiornamento Android Oreo anche per questo prodotto. In questo modo, dunque, si è data finalmente ...

ASUS ZenFone 5 Lite presto in Italia : prezzo e disponibilità : E’ stata annunciato quando il nuovo Asus Zenfone 5 Lite sarà commercializzato anche in Italia e il suo prezzo di listino: i dettagli.Dopo l’annuncio della nuova gamma Zenfone 5 2018 avvenuta durante il MWC 2018 di fine febbraio 2018, oggi Asus ha confermato che lo Zenfone 5 Lite arriverà molto presto anche in Italia.Asus Zenfone 5 Lite: disponibilità e prezzo di listino in ItaliaIl dispositivo infatti dovrebbe iniziare la ...

Da ASUS ZenFone 2 a ZenFone 3 gratis : suggerimenti in caso di problemi a fine marzo : C'è un trend che riguarda i possessori di un Asus ZenFone 2 molto gradito al pubblico e che a quanto pare va avanti da alcuni mesi, in riferimento a coloro che sono costretti a rivolgersi all'assistenza sotto la copertura della garanzia. Come riportato a suo tempo, infatti, sempre più spesso assistiamo la divisione italiana restituire un vero e proprio omaggio a sorpresa agli utenti vittime di problemi non legati a loro mancanze, essendoci ...

“Con ASUS la Pasqua è Tech!” : ASUS ZenFone 4 Max e ZenFone 4 Selfie Pro in offerta : ASUS ZenFone 4 Selfie Pro e ASUS ZenFone 4 Max sono in offerta fino al 3 aprile (salvo esaurimento scorte) con la promozione "Con ASUS la Pasqua è tech!": ecco i link per l'acquisto presso lo shop ufficiale online di ASUS. L'articolo “Con ASUS la Pasqua è Tech!”: ASUS ZenFone 4 Max e ZenFone 4 Selfie Pro in offerta proviene da TuttoAndroid.

Ritornano i problemi ghost touch per ASUS ZenFone 2 : costi fuori dalla garanzia : Tocca parlare nuovamente di Asus ZenFone 2 su queste pagine, perché alcune problematiche che hanno in qualche modo limitato l'esperienza di utilizzo dello smartphone purtroppo sono ancora attuali. Con l'aggravante che, considerando l'età del dispositivo, diverse unità ormai risultano non più coperte dalla garanzia. Vedere per credere il bug relativo al cosiddetto "ghost touch", con il display che in diverse circostanze in questi anni è ...

Ufficiale in Italia l’ASUS ZenFone 5 Lite : prezzo e data di uscita nei negozi : Ufficializzati per l'Italia il prezzo e l'uscita dell'atteso ASUS Zenfone 5 Lite, il più economico del tris di device presentati in seno al MWC 2018 di Barcellona, insieme ai Zenfone 5 e Zenfone 5Z (trovate qui tutti i dettagli). Sapevamo il successo di questo specifico modello sarebbe stato in buona parte legato al costo di vendita, che nel nostro mercato si attesta sui 299 euro. Chi interessato, potrà procedere all'acquisto del telefono a ...

ASUS ZenFone 5 Lite in vendita in Italia da fine marzo a 299' : Le funzioni di beautification vengono potenziate dal flash LED Softlight per un'illuminazione più naturale e morbida del viso o per lo streaming in condizioni di scarsa luminosità. Il display IPS da ...

ASUS ZenFone 5 Lite in Italia dal 29 marzo - peccato non nella meravigliosa colorazione rossa - foto - : Le funzioni di beautification vengono potenziate dal flash LED Softlight per un'illuminazione più naturale e morbida del viso o per lo streaming in condizioni di scarsa luminosità. Visione ampliata ...

Prestissimo su ASUS ZenFone 3 Laser - Zoom e Deluxe l’aggiornamento Oreo : le date : Prestissimo l'aggiornamento Oreo dovrebbe fare capolino anche a bordo dei vari ASUS ZenFone 3 Laser (ZC551KL), Zoom (ZE553KL) e Deluxe (ZS550KL): secondo quanto riportato da 'PhoneArena.com', la divisione malese del brand taiwanese avrebbe fatto trapelare che i tre dispositivi afferenti alla linea top di gamma 2016 compiranno il grande passo entro la fine del mese di marzo, anche se non sappiamo bene ancora se si tratterà di una diffusione ...

ASUS ZenFone 3 Laser - 3 Zoom e 3 Deluxe : ecco quando arriverà Android Oreo : ecco quando gli Asus Zenfone 3 Laser, Zenfone 3 Zoom e Zenfone 3 Deluxe inizieranno a ricevere ufficialmente l’aggiornamento ad Android Oreo: le date.Molto presto, davvero siamo molto vicini, Asus aggiornerà altri tre smartphone al sistema operativo Android Oreo 8.0, e nella lista questa volta sono finiti alcuni dispositivi della serie Zenfone 3.Asus Zenfone 3 Laser, 3 Zoom e 3 Deluxe avranno presto l’aggiornamento ad Android Oreo: ...

ASUS ci presenta ZeniMoji : ecco una delle feature esclusive della serie ASUS ZenFone 5 : ASUS ZeniMoji è il nome di una funzionalità con cui il produttore asiatico prova a seguire quello che è il trend del momento. Scopriamo di cosa si tratta L'articolo ASUS ci presenta ZeniMoji: ecco una delle feature esclusive della serie ASUS ZenFone 5 proviene da TuttoAndroid.

Si affaccia per ASUS ZenFone 3 Max il nuovo aggiornamento 101 : prime news emerse : Siamo ancora in ritardo per quanto concerne lo sbarco di Android Oreo, ma a quanto pare nelle prossime ore dovremmo toccare con mano un nuovo aggiornamento per il cosiddetto Asus ZenFone 3 Max. A circa un mese di distanza dall'ultima patch ottimizzata per questo specifico device, infatti, oggi 19 marzo viene segnalata dai primi fortunati la disponibilità di un ulteriore pacchetto software, la cui sigla numerica termina con "101". Come ...