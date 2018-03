Astronomia | l’esopianeta “K2-229b” | una super-Terra con un super nucleo

meteoweb.eu

(Di lunedì 26 marzo 2018)– Come dimensioni è simile alla nostra, ma la sua massa di 2,6 volte più grande suggerisce che la sua struttura sia composta da unferroso molto più grande, rendendolo in questo aspetto decisamente simile al pianeta Mercurio. Il suo nome è K2-229b:è stato caratterizzato da un team di ricercatori guidato da Alexandre Santerne (Laboratorio di Astrofisica di Marsiglia, LAM) e del quale fanno parte Francesca Faedi e Aldo Bonomo, dell’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF), grazie alle osservazioni combinate della missione spaziale Kepler-2 della Nasa e dello spettrografo HARPS installato al telescopio da 3,6 metri dell’ESO a La Silla, in Cile. Un pianeta insolito per la sua composizione dunque, ma anche per il periodo orbitale brevissimo – tanto che il suo anno dura meno di un giorno – e la sua temperaturaficiale rovente, di ...