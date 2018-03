Astronomia | appuntamento imperdibile nel cielo di Marzo | arriva la “Luna Blu”

meteoweb.eu

(Di lunedì 26 marzo 2018) Il 312018 tutti con il naso all’insù per salutare la “Luna Blu“: in realtà il nostro satellite brillerà del suo solito colore argentato, ma la particolarità risiede nel fatto che si tratta della seconda luna piena del mese, un evento non molto comune che nel mondo anglosassone viene chiamato appunto “Blue Moon“. La Luna è stata Piena il 2, in fase di Ultimo Quarto il 9, Nuova il 17, in Primo Quarto il 24 ed infine sarà nuovamente Piena il 31. Dal punto di vista astronomico non è un fenomeno particolarmente interessante perché la luce diretta impedisce di fatto di osservare i dettagli, ma sarà senz’altro un’occasioneper catturare immagini suggestive e spettacolari del nostro satellite. Perché “Blue Moon”? Complesso e leggendario è il motivo per cui si parla di “Luna Blu”. Antichi detti e leggende si ...