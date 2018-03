Assolta la donna che evirò ed uccise il compagno | Non è imputabile

huffingtonpost

(Di lunedì 26 marzo 2018)per non imputabilità, a fronte di una riscontrata incapacità di intendere e di volere. Verona Popescu, 50enne badante romena che nel giugno dello scorso anno a Modena ha ucciso a coltellate e poi evirato ilClaudio Palladino, 63enne, sarà assistita per dieci anni in una Rems (struttura riabilitativa per malati psichiatrici). E' la decisione del giudice, al termine del processo in abbreviato nella città emiliana.Dubbi sulla capacità di intendere e di volere dellaerano emersi immediatamente dopo il delitto, quando dopo aver chiamato la polizia aveva anche riferito di aver ucciso ilperché 'contaminato', allargando poi la 'contaminazione' ad aria ed acqua. La decisione si regge su una relazione del perito psichiatrico, dove era già stata stabilita l'incapacità. Popescu si trova già nella ...