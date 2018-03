Ascolti tv | Che tempo che fa sfiora i 4 milioni di telespettatori e vince

Ascolti tv 25 marzo/ Che Tempo che fa vince ancora - nonostante le polemiche - crolla Storie Maledette : Un'altra domenica di ordinaria noia in tv se non fosse che Franca Leosini e Storie Maledette hanno registrato un calo di tre punti, e gli altri programmi? Ecco il dettaglio(Pubblicato il Mon, 26 Mar 2018 11:07:00 GMT)

Ascolti TV | Domenica 25 Marzo 2018. Che Tempo Che Fa 15.4%-14% - Furore 10.4%. Storie Maledette cala al 5.4% - Non è L’Arena 8.2% : Luciana Littizzetto Su Rai1 Che Tempo Che Fa ha conquistato 3.996.000 spettatori pari al 15.4% di share – dalle 20.38 alle 22.39 – mentre Che Tempo Che Fa – Il Tavolo – dalle 22.44 alle 0.18 – ha ottenuto 2.449.000 spettatori pari al 14% di share. Su Canale 5 la fiction in prima tv Furore – Capitolo Secondo ha raccolto davanti al video 2.532.000 spettatori pari al 10.4% di share. Su Rai2 NCIS ha catturato ...

Ascolti tv ieri - Che tempo che fa vs Storie maledette vs Furore | Auditel 25 marzo 2018 : Quali sono stati gli esiti degli Ascolti tv di ieri sera? Lo show di Rai 1 condotto da Fabio Fazio sarà riuscito a catalizzare l’attenzione della maggior parte degli italiani o le inchieste de Le Iene di Italia 1 avrà totalizzato la maggior percentuale di share? Ricordiamo che su Rai 3 sono tornate le Storie maledette di Franca Leosini e su Canale 5 andava in onda la serie tv “Furore 2”. Vediamo assieme tutti i Dati Auditel del ...

Montalbano stravince la prima serata - boom di Ascolti anche in replica : Continua il successo de ' Il Commissario Montalbano ', che anche in replica con l'episodio ' Una Faccenda Delicata ' conquista la prima serata. La puntata, trasmessa su Rai1 e mandata più volte in ...

“Arriva lui”. Domenica In - rivoluzione. Cristina Parodi trema. Altro che “Ascolti buoni” come dice la padrona di casa e presunte sostitute donne : i vertici Rai - dicono - hanno la svolta a portata di mano : pronti? : “Le polemiche su Domenica In? Gli ascolti sono buoni”. Così, sul Corriere della Sera, Cristina Parodi taglia corto, ma a leggere i dati la verità è che lo share è tutt’Altro che buono. Anche l’ultimo scontro della Domenica, avvenuto pochi giorni dopo la dichiarazione ottimistica della sorella Parodi più grande, è finito con il solito risultato, che sconfessa definitivamente quanto detto dalla conduttrice. Domenica ...

Ascolti tv - vince Che tempo che fa con 4 - 2 milioni di telespettatori : La puntata di Che tempo che fa del 18 marzo, che aveva tra gli ospiti Laura Pausini, ha vinto la gara agli Ascolti di prima serata con 4 milioni 219mila telespettatori pari ad uno share del 15.51% nella prima parte del programma e 2 milioni 559mila con il 13.53% nella seconda parte. Ascolti tv prime time Su Canale 5 Furore capitolo 2 ha avuto 2 milioni 481mila telespettatori pari ad uno share del 10%. Sempre in prima serata, Su Italia 1 Le Iene ...

Ascolti TV | Domenica 18 marzo 2018. Che Tempo Che Fa 15.5%-13.5% - Storie Maledette in crescita (8.1%) - Moto Gp su Tv8 al 6.8%. E’ Arrivata la Felicità dimezza gli spettatori : Fabio Fazio e Laura Pausini Su Rai1 Che Tempo Che Fa ha conquistato 4.219.000 spettatori pari al 15.5% di share mentre Che Tempo Che Fa – Il Tavolo – in onda dalle 22.27 alle 0.15 – ha ottenuto 2.559.000 spettatori pari al 13.5% di share. Su Canale 5 la fiction in prima tv Furore – Capitolo Secondo ha raccolto davanti al video 2.481.000 spettatori pari al 10% di share. Su Rai2 NCIS ha catturato l’attenzione di 1.894.000 ...

Ascolti tv ieri - Che tempo che fa vs Furore 2 vs le iene | Dati Auditel 18 marzo 2018 : Quali risultati hanno portato in palinsesto ieri sera in termini di Ascolti tv i nove principali canali del digitale terrestre? Scopriamo assieme se Che tempo che fa su Rai 1 avrà spodestato dal podio una delle reti Mediaset questa domenica sera o se, al contrario, Furore su Canale 5 avrà avuto la meglio sugli altri canali del Dtt. Ascolti tv ieri, 18 marzo RAI 1. Fabio Fazio è entrato anche questa domenica nelle case di molti italiani, grazie ...

Ballando con le stelle - “trucchetto” acchiappa share/ Ascolti C’è posta per te - il tentato colpo Rai : Ballando con le stelle, “trucchetto” acchiappa share contro C'è posta per te e Maria De Filippi; ecco come la Rai e Milly Carlucci hanno tentato il colpaccio (senza riuscirci).(Pubblicato il Sun, 18 Mar 2018 18:12:00 GMT)

Repliche - Ascolti e trama puntata del 15/03 di Don Matteo : Per vedere le puntate dei vostri programmi in streaming, è possibile farlo sempre collegandosi dal sito, disponibile anche in app. La rete offre tutti i suoi programmi in diretta, per dare la ...

