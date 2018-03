Ascolti tv | 25 marzo 2018 | Domenica Live “vola” al 23% di share

Ascolti TV | Domenica 25 Marzo 2018. Fazio 15.4%-14% - Leosini crolla al 5.3% - Le Iene 12.6% - bene Giletti 8.2% - GP su Tv8 7.5% : Luciana Littizzetto In una giornata caratterizzata dall’assenza della Serie A, su Rai1 Che Tempo Che Fa ha conquistato 3.996.000 spettatori pari al 15.4% di share – dalle 20.38 alle 22.39 – mentre Che Tempo Che Fa – Il Tavolo – dalle 22.44 alle 0.18 – ha ottenuto 2.449.000 spettatori pari al 14% di share. Su Canale 5 la fiction in prima tv Furore – Capitolo Secondo ha raccolto davanti al video 2.532.000 spettatori ...

Ascolti TV | Domenica 25 Marzo 2018. Che Tempo Che Fa 15.4%-14% - Furore 10.4%. Storie Maledette cala al 5.4% - Non è L’Arena 8.2% : Luciana Littizzetto Su Rai1 Che Tempo Che Fa ha conquistato 3.996.000 spettatori pari al 15.4% di share – dalle 20.38 alle 22.39 – mentre Che Tempo Che Fa – Il Tavolo – dalle 22.44 alle 0.18 – ha ottenuto 2.449.000 spettatori pari al 14% di share. Su Canale 5 la fiction in prima tv Furore – Capitolo Secondo ha raccolto davanti al video 2.532.000 spettatori pari al 10.4% di share. Su Rai2 NCIS ha catturato ...

Ascolti tv domenica 25 marzo 2018 : Prime Time Su Rai 1 Che Tempo Che Fa ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Rai 2 NCIS ha registrato .000 telespettatori, share %. SWAT .000, %. Su Rai 3 Storie Maledette, terza e ultima puntata, ha registrato un netto di .000 telespettatori, share %. Su Canale 5 Furore - Capitolo secondo ha registrato un netto di .000 telespettatori, share %. Su Italia 1 Le Iene Show ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Rete 4 ...

Ascolti tv ieri - Che tempo che fa vs Storie maledette vs Furore | Auditel 25 marzo 2018 : Quali sono stati gli esiti degli Ascolti tv di ieri sera? Lo show di Rai 1 condotto da Fabio Fazio sarà riuscito a catalizzare l’attenzione della maggior parte degli italiani o le inchieste de Le Iene di Italia 1 avrà totalizzato la maggior percentuale di share? Ricordiamo che su Rai 3 sono tornate le Storie maledette di Franca Leosini e su Canale 5 andava in onda la serie tv “Furore 2”. Vediamo assieme tutti i Dati Auditel del ...

Ascolti TV | Domenica 25 Marzo 2018 : Luciana Littizzetto Su Rai1 Che Tempo Che Fa ha conquistato .000 spettatori pari al % di share mentre Che Tempo Che Fa – Il Tavolo ha ottenuto .000 spettatori pari al % di share. Su Canale 5 la fiction in prima tv Furore – Capitolo Secondo ha raccolto davanti al video .000 spettatori pari al % di share. Su Rai2 NCIS ha catturato l’attenzione di .000 spettatori (%) mentre Swat .000 (%). Su Italia 1 Le Iene Show ha intrattenuto .000 ...

Ascolti tv - 'C'è posta per te' vince la prima serata di sabato 24 marzo : 'C'è posta per te' vince ancora la serata del sabato: il people show di Maria De Filippi su Canale 5 supera la concorrenza con il 27.47% di share pari a 5 milioni 384 mila spettatori. Il terzo ...

Ascolti tv - 24 marzo 2018 : vince C’è posta per te col 27 - 5% di share : Ascolti C’è posta per te e Ballando con le stelle del 24 marzo 2018: le due puntate viste da… I dati Auditel di oggi con gli Ascolti tv di sabato 24 marzo 2018 sono tutti da “gustare”. Ieri sera C’è posta per te ha stravinto contro Ballando con le stelle. La decima puntata del programma […] L'articolo Ascolti tv, 24 marzo 2018: vince C’è posta per te col 27,5% di share proviene da Gossip e Tv.

Ascolti TV | Sabato 24 Marzo 2018. C’è Posta 27.5% - Ballando 18.9% (anteprima 18%) : Patrick Dempsey e Maria De Filippi I dati auditel del 24 Marzo 2018 saranno rilasciati a partire dalle 11. Su Rai1 la terza puntata della tredicesima stagione di Ballando con le Stelle ha conquistato 4.222.000 spettatori pari al 18% di share con Ballando Tutti in Pista, dalle 20.42alle 21., e 3.471.000 spettatori pari al 18.9%, dalle 21. alle 0. . Su Canale 5 C’è Posta per Te – in onda dalle alle – ha raccolto davanti al video 5.384.000 ...

Ascolti TV | Sabato 24 Marzo 2018 : Patrick Dempsey e Maria De Filippi Su Rai1 la terza puntata della tredicesima stagione di Ballando con le Stelle ha conquistato .000 spettatori pari al % di share con Ballando Tutti in Pista, dalle 20.42alle 21., e .000 spettatori pari al %, dalle 21. alle 0. . Su Canale 5 C’è Posta per Te – in onda dalle alle – ha raccolto davanti al video.000 spettatori pari al % di share. Su Rai2 NCIS Los Angeles ha interessato .000 spettatori pari al % ...

Ascolti Tv ieri - C’è Posta per te vs Ballando con le Stelle 2018 | Auditel 24 marzo : Chi avrà vinto la sfida relativa agli Ascolti tv ieri? Come è andata la terza battaglia fra Maria De Filippi e Milly Carlucci ovvero fra C’è Posta per te e Ballando con le Stelle 2018? Dopo aver incassato ben due sconfitte cocenti la Carlucci è riuscita a riagguantare la rivale e a conquistare qualche telespettatore in più? Ecco svelati i dati Auditel di ieri, sabato 24 marzo 2018, dei principali canali del digitale terrestre ...

Ascolti tv - 23 marzo 2018 : Argentina – Italia (24 - 5%) - Cyrano (3 - 6%) : Ascolti TV di ieri sera, venerdì 23 marzo 2018: la prima puntata di Cyrano vista da… Cosa riservano gli Ascolti tv di ieri, venerdì 23 marzo 2018? Secondo i nuovi dati Auditel, su Rai1 la partita amichevole Argentina – Italia (finita 2 a 0) ha tenuto incollati davanti al piccolo schermo una media di 6 […] L'articolo Ascolti tv, 23 marzo 2018: Argentina – Italia (24,5%), Cyrano (3,6%) proviene da Gossip e Tv.

Ascolti TV | Venerdì 23 marzo 2018. Argentina – Italia (24.5%) doppia La Ragazza del Dipinto (11.1%). Cyrano parte dal 3.6% : Luigi Di Biagio Su Rai1 l’amichevole Argentina – Italia ha conquistato 6.298.000 spettatori pari al 24.5% di share. Su Canale 5 La Ragazza del Dipinto ha raccolto davanti al video 2.391.000 spettatori pari all’11.1% di share. Su Rai2 Nemo – Nessuno Escluso ha interessato 1.362.000 spettatori pari al 6.3% di share. Su Italia 1 Richie Rich – Il più Ricco del Mondo ha intrattenuto 1.552.000 spettatori (6.6%). Su Rai3 ...

Ascolti tv venerdì 23 marzo 2018 : Prime Time Su Rai 1 Italia-Argentina, amichevole, ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Rai 2 Nemo - Nessuno escluso ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Rai 3 Cyrano - L'amore fa miracoli (live) ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Canale 5 Il film La ragazza del dipinto ha registrato un netto di .000 telespettatori, share %. Su Italia 1 Il film Richie Rich - Il più ricco del mondo ha registrato un netto ...

Ascolti TV | Venerdì 23 marzo 2018 : Luigi Di Biagio Su Rai1 l’amichevole Argentina – Italia ha conquistato .000 spettatori pari al % di share. Su Canale 5 La Ragazza del Dipinto ha raccolto davanti al video .000 spettatori pari al % di share. Su Rai2 Nemo – Nessuno Escluso ha interessato .000 spettatori pari al % di share. Su Italia 1 Richie Rich – Il più Ricco del Mondo ha intrattenuto .000 spettatori (%). Su Rai3 Cyrano – L’Amore fa Miracoli ...