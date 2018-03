Arte | Van Dyck in mostra a Monza | il Cristo in croce alla Villa reale

F1 - Helmut Marko : “La Mercedes sta giocando - ha mezzo secondo di vantaggio su tutti. E’ in un mondo a pArte” : Sebastian Vettel ha vinto il GP di Australia 2018, prima tappa del Mondiale di Formula Uno, sfruttando la virtual safety car e sorpassando Lewis Hamilton grazie a un’ottima strategia. Nonostante il trionfo della Rossa, però, Helmut Marko lancia un campanello d’allarme: “Mercedes sta giocando con tutti noi, può decidere quando vuole di rifilarci distacchi pesanti. Questa volta hanno commesso un errore ed è stato molto evidente. ...

I giovani canosini investono nel turismo con OmniArte.it : ... Andrea Pugliese ; del consigliere regionale Francesco Ventola ed, in ultimo,del Direttore del Dipartimento turismo, economia della cultura e valorizzazione del territorio della Regione Puglia, ...

Calabria - l'evento 'Fatti di Musica 2018' pArte con il trionfo di Levante : ... la trentaduesima edizione del prestigioso Festival del live d'autore nazionale e internazionale ideato e diretto da Ruggero Pegna , che presenta ogni anno in Calabria alcuni dei migliori spettacoli ...

CEVA/ L'Arte della niellese Giovanna Rosso in mostra al "Caffè Portici" : SERGIO RIZZO - Il Caffè Portici di via Marenco a CEVA, ospita da inizio marzo a fine aprile 2018 alcune delle opere più significative della pittrice niellese Giovanna Rosso meglio conosciuta con il ...

Ue - passi avanti per l'accordo di pArtenariato con Londra : DAI NOSTRI INVIATIBRUXELLES - Gran Bretagna, perfida Albione? Mentre il Regno Unito sta negoziando aspramente la sua uscita dall'Unione europea, Londra ha ottenuto paradossalmente oggi il pieno ...

Gand-Wevelgem 2018 : i favoriti. RipArte la sfida sulle pietre tra Peter Sagan e Greg Van Avermaet? : Superata la Milano-Sanremo, prima Classica Monumento stagionale, ci si sposta verso il Nord e soprattutto si affrontano le prime gare con i muri belgi, caratterizzati dalle strade con le pietre. Domenica 25 marzo è in programma la Gand-Wevelgem, primo vero antipasto di quello che poi sarà, nella domenica di Pasqua, il Giro delle Fiandre. Andiamo a scoprire i favoriti per la corsa in terra belga. Sembra pronto a ripartire il duello tra Peter ...

Arte e Cultura "Il grido inascoltato. SOS giovani" : Il testo fotografa l'attuale situazione del mondo giovanile raccogliendo testimonianze di vita diversificate che mettono in luce i possibili percorsi risolutivi, toccando i drammi esistenziali che ...

L'autore del murales davanti alla Mole : "La mia Arte di strada vale 4 mila euro al metro quadro" : ... prima Roma per studiare alla Scuola Internazionale di Comics, poi Bologna per farsi le ossa con cartoon e pubblicità e adesso milano da cui raggiunge ogni parte del mondo: 'Non sto mai fermo. Ho ...

Di Biagio debutta da c.t. senza aver mai allenato un club - giovanili a pArte - : Venerdì contro l'Argentina Gigi Di Biagio debutta alla guida dell'Italia privo di esperienze in campionato. Successe anche all'Olimpiade del 1912, e andò male. Ma due decenni dopo quel c.t. , Pozzo, ...

“Giù le mani da mia figlia!”. C’è posta per te - dramma della disperazione. Finisce in rissa l’incontro tra Enzo e i genitori. Parole durissime che sollevano la reazione del pubblico. Maria - da una pArte - osserva e scuote la testa. Senza speranza : Ancora una storia difficile. Ancora un brutto caso di Maria De Filippi che stavolta rimane di sasso. La storia di Maurizio e Tina è infatti una di quelle che tocca il cuore e che lo fa sanguinare. Parla di un rapporto perso e di un amore che con tutte le forze cercano di recuperare. Maria ascolta, il pubblico rumoreggia, si divide, ma alla fine la storia si chiude come peggio non potrebbe tra le lamentele dei presenti in sale e una ...

ISMEA - pArte il bando start-up agricoltura 2018. Finanziamenti alle giovani imprese agricole. : da CampaniaEuropa.it Ai nastri di partenza il bando ISMEA per le start-up agricole . Lo segnala il Sole 24 ore di oggi con un'ampia pagina dedicata alla misura. Il bando potrebbe vedere la luce dopo ...

Forlì : prende a mArtellate la moglie nel sonno davanti al figlio di 12 anni. Grave la donna : Un uomo polacco di 42 anni ha cercato di uccidere la moglie a martellate. La donna è ricoverata in gravissime condizioni.Continua a leggere

“Aldo Moro - i terroristi pArte di un gioco più grande di loro”. Così le potenze Nato volevano sbarazzarsene. Prima delle Br : Non è questione di dietrologia e complotti. Sono i documenti a parlare. E i documenti mostrano che non erano solo le Brigate rosse a vedere in Aldo Moro un nemico. E’ il filo conduttore del libro di Giovanni Fasanella Il puzzle Moro (Chiarelettere, 368 pagine, 17,60 euro), basato su testimonianze e documenti inglesi e americani oggi desecretati. Negli anni Sessanta e Settanta Londra, Washington, Parigi e Berlino temono innanzitutto che in ...