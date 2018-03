Arriva al cinema il fenomeno Succede | teen movie tratto dal best-seller di Sofia Viscardi

'Zerovskij - Solo per amore' : Arriva al cinema lo show di Renato Zero : Due ore di immagini e musica che raccontano lo spettacolo di 'teatro totale' di Renato Zero che l'estate scorsa ha fatto tappa in giro per l'Italia. È il film Zerovskij - Solo per amore , in sala dal ...

Hitler contro Picasso e gli altri : l’ossessione nazista per l’arte Arriva al cinema : A distanza di 80 anni, il 13 e 14 marzo, arriva sul grande schermo un documentario-evento con la partecipazione straordinaria di Toni Servillo e la colonna sonora originale firmata da Remo Anzovino che ci guida per la prima volta alla scoperta di rari materiali d’archivio, dei tesori segreti del Führer e di Goering: “Hitler contro Picasso e gli altri”.Continua a leggere

Puoi baciare lo sposo/ Video - Arriva al cinema il nuovo film di Alessandro Genovesi : parla Diana Del Bufalo : arriva nei cinema, oggi 1° marzo, "Puoi baciare lo sposo", la nuova commedia di Alessandro Genovesi con Diego Abatantuono, Monica Guerritore, Cristiano Caccamo e Salvatore Eposito.(Pubblicato il Thu, 01 Mar 2018 15:13:00 GMT)

È Arrivato il Broncio - film d’animazione al cinema : recensione - curiosità : È arrivato il Broncio, film d’animazione al cinema in uscita oggi 1 marzo 2018. La pellicola è di genere animazione, family, fantasy, è diretta da Andrés Couturier, con le voci (nella versione originale) di Toby Kebbell e Lily Collins. Di seguito ecco scheda, trama, trailer, la nostra recensione e qualche curiosità sul film. SCOPRI LE ALTRE USCITE DEL MESE NELLE SALE cinemaTOGRAFICHE È arrivato il Broncio, film al cinema: scheda TITOLO: ...

MADEMOISELLE di Park Chan-Wook Arriva a maggio al cinema : Acquisito da Altre Storie Srl, Film 9 Srl del Gruppo Ferrero e Bell Production SpA, MADEMOISELLE, il thriller erotico di Park Chan-Wook, arriverà nelle sale italiane a maggio con Altre Storie, dopo aver vinto il premio Bafta 2018 come miglior film non in lingua inglese. Assegnati dalla British Academy of Film and Television Arts, i Bafta sono considerati ‘i premi Oscar’ del cinema britannico. Trasposizione del romanzo inglese Ladra della ...

Arriva al cinema Caravaggio - L'Anima e il Sangue (Sky | Magnitudo Film) : Arriva in sala, distribuito da Nexo Digital, Caravaggio – L'Anima E IL Sangue, il nuovo film d’arte prodotto da Sky con Magnitudo Film. Dai creatori di Raffaello – il Principe delle Arti e Firenze e gli Uffizi, un viaggio emozionante attraverso le ope...

Black Panther - il nuovo film di super eroi - è Arrivato nei cinema : ... esperto fisico e chimico e ha grandi doti diplomatiche: il suo ruolo di re del Wakanda lo rende un politico importante e rispettato nel mondo. Ma insieme a queste doti intellettuali, è bravissimo a ...

Caravaggio L’Anima e il Sangue Arriva al cinema 19-20-21 febbraio : sconto biglietti : Caravaggio L’Anima e il Sangue arriva al cinema per sole tre giornate, il 19-20-21 febbraio 2018. Un viaggio emozionale tra le opere e i tormenti di Caravaggio. Si tratta di una delle prime produzioni in Italia realizzate in 8K. La sceneggiatura è di Laura Allievi e la regia è affidata a Jesus Garces Lambert. La voce di Caravaggio è di Manuel Agnelli, il frontman degli Afterhours e giudice dell’ultima edizione ...

Dal 1 marzo Arriva al cinema “Dark Night” : Liberamente ispirato al tragico caso del Massacro di Aurora, Dark Night ritrae sei personaggi, compreso il giovane killer, nelle ore precedenti l’attentato criminale. Sei giovani individui galleggiano in un vuoto di relazioni, ciascuno di loro potrebbe essere l’artefice del folle gesto. Le loro azioni e il loro vissuto sembrano condurli a piccoli passi verso il dramma finale, lo stesso che si consumò nel cinema Century 16 alla prima di The Dark ...

Arriva al cinema il live action di Tokyo Ghoul : ROMA – Dopo il successo di FATE/STAY NIGHT: HEAVEN’S FEEL I. PRESAGE FLOWER, prosegue la stagione degli anime al cinema distribuiti da Nexo Digital e Dynit.Il 6 e 7 marzo arriverà infatti su grande schermo il live action di Tokyo Ghoul (elenco sale su www.nexodigital.it), basato sul popolarissimo manga di SUI ISHIDA che ha venduto […] L'articolo Arriva al cinema il live action di Tokyo Ghoul sembra essere il primo su NewsGo.

Al cinema Arriva "La forma dell'acqua" - Leone d'Oro a Venezia : ... al cinema "Il Nuovo" dal 15 febbraio con la Fox con la possibilità di vederlo anche in lingua originale con i sottotitoli in italiano, ma chi non ha ama le versioni originali ci sono gli spettacoli ...

“Disdicevole”. Cinema in lutto : si è suicidata a 50 anni e ha scioccato tutti. Di recente il suo nome era stato associato a una cosa terribile che l’ha segnata definitivamente. Ma nessuno pensava potesse Arrivare a tanto : Choc nel mondo del Cinema. Si è tolta la vita a 50 anni Jill Messick, produttrice americana che ha collaborato a successi quali Mean Girls e Frida. La donna aveva lavorato per Miramax e, tra le altre cose, aveva fatto da manager all’attrice Rose McGowan proprio nel periodo in cui ci sarebbe stata la presunta violenza sessuale da parte di Harvey Weinstein. E infatti, anni dopo, fu l’attrice stessa ad accusare la Messick di non averla aiutata in ...

"Ero un adolescente solo - balbettavo. Poi è Arrivato il cinema. Mio fratello? A casa tutti bene : "La mia adolescenza è stata difficilissima". Esordisce così Gabriele Muccino, in un'intervista fiume a Vanity Fair. Il regista di L'Ultimo Bacio e Ricordati di me, parla di tutto: della sua giovinezza, della sua esperienza americana, del suo ritorno a casa."Inizia a balbettare dal giorno alla notte quando ero ancora in terza media, per l'ansia di dovermi esprimere e adattarmi a quello che gli altri si aspettavano da me [...] Il ...