Armi | la Remington dichiara la bancarotta a causa della strage di Newtown

Remington - una delle più vecchie aziende produttrici di Armi degli Stati Uniti - ha dichiarato bancarotta : Remington Outdoor, una delle più vecchie aziende produttrici di armi da fuoco degli Stati Uniti, ha dichiarato bancarotta per potere rimanere in affari mentre prova a ristrutturare l’enorme debito contratto negli ultimi anni, pari a quasi un miliardo di dollari, The post Remington, una delle più vecchie aziende produttrici di armi degli Stati Uniti, ha dichiarato bancarotta appeared first on Il Post.

Usa - storico produttore d'Armi Remington dichiara la bancarotta : Remington Outdoor, una delle più antiche società produttrici di armi da fuoco in America, fondata nello stato di New York, ha fatto domanda per la bancarotta. La crisi è legata al declino delle ...