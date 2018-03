Arabia saudita | missili da Yemen | un morto

Tre anni di guerra in Yemen - grazie anche alle armi fornite all’Arabia Saudita : Ieri, domenica 25 marzo, il conflitto dello Yemen è entrato nel suo quarto anno. Da una parte una coalizione militare guidata dall’Arabia Saudita, dall’altra il gruppo armato huthi e in mezzo la popolazione civile, vittima a più riprese di crimini di guerra. Secondo dati forniti un mese fa dall’Ufficio dell’Alto commissario per i diritti umani delle Nazioni Unite, dal marzo 2015 in Yemen sono stati uccisi almeno 5974 civili e ...

Russia-Arabia saudita partita inaugurale Mondiali 2018 : data - orario e dove vederla in tv e streaming : Manca pochissimo al Mondiale 2018 in terra russa. L'Italia non ci sarà, ma lo spettacolo sarà comunuque grandioso: il mondo rimarrà incollato per la festa da Mosca a San Pietroburgo, che a metà luglio vedrà alzare al cielo il trofeo più ambito di tutti. Sorteggiato il calendario, si conosce ora anche la gara ...

Usa vende 6500 missili a Arabia Saudita : 23.00 L'amministrazione Trump ha approvato vendite di armamenti per un miliardo di dollari all'Arabia Saudita, inclusi oltre 6500 missili. Lo riferisce il Dipartimento di Stato, che ha dato disco verde all'operazione all'indomani della visita del principe ereditario Saudita Mohammed Bin Salman alla Casa Bianca.

Arabia saudita : analisi nuovo statuto Aramco - offerta di azioni anche a dipendenti e focus su settore energetico e petrolchimico : Le rivelazioni sul nuovo assetto societario dell'azienda leader del regno e il più grande esportatore di petrolio del mondo, sono frutto di un'analisi condotta dall'Arabia Foundation, centro studi ...

Aramco fa un passo indietro - quotazione solo in Arabia Saudita : New York, 19 mar. , askanews, L'Arabia Saudita fa un passo indietro rispetto al progetto di quotare il colosso petrolifero di stato Saudi Aramco in tutto il mondo. Secondo l'agenzia Dow Jones, Aramco ...

Arabia saudita - l'abito nero non sarà più obbligatorio per le donne - : Lo ha annunciato il principe ereditario Mohammed bin Salman, secondo il quale le leggi saudite non parlano espressamente dell'utilizzo dell'abaya. Starà alle cittadine scegliere "quale abito pudico e ...

Air India - spazio aereo Arabia saudita aperto per raggiungere Israele : Teleborsa, - I voli di Air India diretti in Israele potranno sorvolare lo spazio aereo Saudita. Il permesso di transito scatta giovedì 22 marzo e consente di seguire una rotta più breve con risparmio ...

Arabia saudita : bomba nucleare se lo fa l'Iran : La politica degli Stati Uniti cerca di limitare la proliferazione di armi nucleari, specialmente in Medio Oriente, ma il presidente Usa Donald Trump potrebbe non avere altra scelta che ridurre le ...

'Un disonore nazionale' : 100 mln di sterline di aiuti tra UK e Arabia Saudita : ll controverso accordo di aiuti tra il Regno Unito e l'Arabia Saudita annunciato venerdì è stato etichettato come 'disonore nazionale'. Tra le proteste contro i rapporti della Gran Bretagna con lo Stato del Golfo, i ministri del governo hanno firmato un accordo di aiuti di 100 milioni di sterline con Riyadh. Il tutto sarebbe avvenuto in concomitanza con la visita del Principe ereditario Mohammed bin Salman a Londra questa settimana. Il governo ...

Le donne dell'Arabia saudita prendono d'assalto le scuole guida Video : Le #donne dell’#Arabia Saudita hanno cominciato a prendere lezioni di #guida per poter poi sostenere l’esame ed ottenere la patente [Video]. Dal mese di giugno 2017, dopo l’abolizione della legge che vietava alle donne di mettersi alla guida, il loro numero è sempre in crescita per ottenere la patente. È stato il Re Mohammed bin Salman, il 26 settembre 2017, ad annunciare la grande notizia che le donne avranno il permesso di guidare al pari ...