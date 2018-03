Apple Watch | Spring | i nuovi cinturini

Una sfida con l'app Attività di Apple Watch per la Giornata della Donna - : ... chi indossa Apple Watch dovrà raddoppiare il proprio anello Move l'8 marzo, il giorno in cui si fa memoria dei diritti delle donne in tutto il mondo. Il premio per aver completato la sfida per la ...

Le app sci e snowboard per Apple Watch : Sciatori e snowboarder possono usare Apple Watch Series 3 per tenere d’occhio le proprie attività, grazie all’ultimo aggiornamento rilasciato da Apple per il suo smartWatch. Ora chi indossa un Apple Watch può registrare le discese, vedere il dislivello o le calorie bruciate direttamente sull’app Attività dell’orologio: basta scaricare un’app per tenere traccia degli allenamenti. Puoi controllare qual è stata la tua ...

Apple Watch Series 3 - sempre in pista : Ormai anche in settimana bianca, tra le vette innevate dove l’armonia del paesaggio restituisce una sensazione di pace e di tranquillità, sembra non riusciamo più a fare a meno della tecnologia. Ecco quindi che se ai piedi abbiamo sci o snowboard, tra le mani ci ritroviamo l’immancabile smartphone per monitorare le nostre attività sportive. Da qualche giorno a questa parte, però, tutto è molto più semplice. Nel senso che chi possiede ...

Apple Watch riconosce il diabete dal tuo battito cardiaco : In futuro, la tecnologia sarà una valida alleata per la prevenzione delle malattie. I miliardi di dati che raccogliamo ogni giorno con i sensori sparsi tra smartphone, smartWatch e gli altri indossabili sono una fonte preziosa di informazioni per i medici, che possono leggere in anteprima l’insorgersi di problemi. L’ha capito da tempo Apple, che ha lanciato il Researchkit e il Carekit, due strumenti che consentono di trasformare ...

Salute & tecnologia : Apple Watch rileva il diabete con l’intelligenza artificiale : Uno studio condotto dall’università della California a San Francisco in collaborazione con la startup Cardiogram, ha rilevato che l’Apple Watch potrebbe rilevare i primi segnali del diabete attraverso l’analisi del battito cardiaco, grazie all’intelligenza artificiale. Sono state analizzate oltre 200 milioni di misurazioni eseguite su 14mila partecipanti con uno smartWatch al polso, aggregando i dati sulla frequenza ...

Gli Smartwatch Samsung sono i più amati dagli italiani; segue Apple : Un’analisi di mercato condotta da Idealo.it ci rivela interessanti dati riguardanti l’interesse degli italiani verso gli Smartwatch e samrtband. Il mercato dell’informatica è in costante crescita. Man mano che il tempo passa, tutti i dispositivi “analogici” che abbiamo avuto modo di possedere ed utilizzare nella nostra vita si stanno informatizzando, partendo dagli altoparlanti fino ad arrivare persino alle caldaie. ...