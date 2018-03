Appalti pubblici per milioni di euro ma lavori mai eseguiti : 5 arresti - : Sotto accusa un'organizzazione vicina al clan dei Casalesi con base a Lucca. I soldi stanziati sarebbero stati riciclati in aziende toscane e campane. L'inchiesta sarebbe strettamente collegata ad un'...

Appalti per i rifiuti da 350 milioni - arrestati funzionari pubblici e imprenditori a Roma - Milano e Catania : La Direzione investigativa antimafia di Catania sta eseguendo misure cautelari nel capoluogo etneo, a Roma e Milano nei confronti di funzionari pubblici , con ruolo apicale, del Comune e imprenditori impegnati nel settore Ecologia e Ambiente indagati per reati contro la Pubblica amministrazione. Al centro delle indagini, dirette dal capo centro Dia Renato Panvino e coordinate dal procuratore Carmelo Zuccaro, l'affidamento di un appalto ...

Lavori Pubblici : al via ciclo di seminari su codice Appalti : L’Assessorato alle Infrastrutture, come da linee programmatiche 2016-2021 della Giunta Raggi, vuole valorizzare competenze e capacità delle risorse umane investendo su aggiornamento e formazione continua. In questa direzione ha voluto dare un forte impulso a quei temi che, da una parte, possono restituire professionalità ai dipendenti e, dall’altra, li possano traghettare verso l’utilizzo di strumenti […] L'articolo Lavori ...

Ue apre procedura di infrazione contro l’Italia per “l’aggiudicazione diretta” di alcuni Appalti pubblici della Difesa : La Commissione europea ha aperto una procedura d’infrazione nei confronti dell’Italia per “l’aggiudicazione diretta a fornitori nazionali” di alcuni appalti pubblici per la Difesa. In particolare, nel mirino dell’Ue è finita la fornitura di sei pattugliatori polivalenti d’altura. Il nostro Paese non avrebbe applicato correttamente le norme dell’Unione in materia di appalti pubblici nei mercati ...