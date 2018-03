Antitrust Usa apre un’inchiesta su Facebook | il titolo cede in Borsa

Facebook - Antitrust Usa apre inchiesta : 18.12 La Federal Trade Commission (FTC), antitrust americana, ha aperto un'inchiesta su Facebook per il caso di Cambridge Analytica, società a cui ha consegnato i dati di oltre 50 mln di utenti per influenzare i flussi elettorali. Si tratta di "un'indagine non pubblica" sulle pratiche di tutela della privacy da parte di Facebook, ha precisato il direttore Ftc. Pahl ha sottolineato che l'agenzia federale si impegna a "usare tutti gli strumenti" ...