Anticipazioni su Stranger Things 3 dal PaleyFest 2018 | dalle coppie a “papà Steve” e

optimaitalia

: Anticipazioni su #StrangerThings 3 dal #PaleyFest2018, dalle coppie a 'papà Steve' e #Ritornoalfuturo… - OptiMagazine : Anticipazioni su #StrangerThings 3 dal #PaleyFest2018, dalle coppie a 'papà Steve' e #Ritornoalfuturo… - SerieTvserie : Stranger Things terza stagione i primi dettagli: tra coppie e Ritorno al Futuro - Varych4 : Stranger Things terza stagione i primi dettagli: tra coppie e Ritorno al Futuro -

(Di lunedì 26 marzo 2018) Diversesu3 sono emerse dalin vista della terza stagione della serie Netflix in arrivo sulla piattaforma streaming non prima del 2019.Il produttore esecutivo Shawn Levy parlando a margine dell'evento con The Hollywood Report ha rivelato che uno dei personaggi più amati della seconda stagione, Steve, sarà prezioso anche per la trama della terza.Levy ha parlato di "Papà Steve", riferendosi al ruolo di guida e all'atteggiamento protettivo che il liceale ha avuto nei confronti dei piccoli protagonisti della serie, aiutandoli a dare la caccia ai "dermo-cani" e a salvare Will instaurando con tutti loro e in particolare con Dustin un rapporto di amicizia e fiducia.Stando allesu3 trapelate dal, Steve avrà un ruolo ancora più incisivo nei nuovi episodi.Vedremo sicuramente qualcosa in più ...