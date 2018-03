Annuncio Call of Duty Modern Warfare 2 Remastered vicino?

optimaitalia

: Non giocate con i nostri sentimenti, eh! ?? - spaziogames : Non giocate con i nostri sentimenti, eh! ?? - samkds : Activision prepara un grosso annuncio per i prossimi giorni: Spyro o Call of Duty Modern Warfare 2 Remaster? - TgKodder : In arrivo l'annuncio ufficiale? #MW2Remastered -

(Di lunedì 26 marzo 2018)of2 è uno dei capitoli più apprezzati della celebre serie sparatutto targata Activision. Per anni i giocatori hanno chiesto a gran voce una versione remaster del gioco e, in particolare negli ultimi mesi, si chiacchiera insistentemente sulla concretezza di tale possibilità. Ora, con un capitolo della serie principale già annunciato per la finestra di ottobre, l'del tanto paventatoof?Potrebbe essere proprio così, ma il condizionale è d'obbligo: nel corso di un live stream da parte di Activision, avvenuto su Twitch di recente, il manager editoriale della compagnia Kevil Kelly ha parlato delle possibili novità in arrivo per i prodotti sotto il marchio del celebre publisher. In particolare, ha affermato che Activision è in procinto di fare un grosso, che arriverà nel corso di questa settimana - ...