Animali | misteriosa creatura degli oceani osservata per la prima volta in un VIDEO

meteoweb.eu

: RT @ilpopulista_it: MUTILAZIONI ANIMALI NEL REGNO UNITO Il primo a parlare della misteriosa 'bestia mannara' che già nei secoli scorsi muti… - melinacugliari : RT @ilpopulista_it: MUTILAZIONI ANIMALI NEL REGNO UNITO Il primo a parlare della misteriosa 'bestia mannara' che già nei secoli scorsi muti… - Bobbio65M : RT @ilpopulista_it: MUTILAZIONI ANIMALI NEL REGNO UNITO Il primo a parlare della misteriosa 'bestia mannara' che già nei secoli scorsi muti… - ilpopulista_it : MUTILAZIONI ANIMALI NEL REGNO UNITO Il primo a parlare della misteriosa 'bestia mannara' che già nei secoli scorsi… -

(Di lunedì 26 marzo 2018) Nel profondo Nord Atlantico, una piccola rana pescatrice femmina dall’aspetto spettrale fluttua nelle acque scure come l’inchiostro,mente illuminata dalla sua sottile esca e dalle particelle di luce che illuminano le sue lunghe pinne. La sua luminosità spettrale svela che non è sola. Attaccato alla sua pancia, il suo “minuscolo marito”, un compagno parassita che si è fuso alla sua pancia. I ricercatori tedeschi Kirsten e Joachim Jakobsen hanno filmato questa scena straordinaria con Lula 1000, un sottomarino d’alta profondità a largo della costa dell’isola São Jorge, nelle Azzorre, circa 1.360 km a ovest del Portogallo. Finora i ricercatori non avevano mai osservato questa specie di rana pescatrice, la Caulophryne jordani, in vita. Ma ilche trovate in fondo all’articolo, registrato a circa 800 metri di profondità, ora cambia tutto. Esistono circa 160 specie ...