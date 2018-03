Animali | Grosseto | labrador ucciso con una fucilata

meteoweb.eu

(Di lunedì 26 marzo 2018) “Sabato 17 marzo, undi nome Rocky è uscito per un giretto nella campagna che circonda la sua casa a Roccastrada (GR) e non ha più fatto ritorno. Il suo proprietario ha sentito distintamente un colpo di fucile ed è uscito a cercarlo. Purtroppo le sue paure erano fondate e ha trovato il suo amato Rocky a pochi metri da casa già senza vita, in mano a persone intente a buttarlo tra la vegetazione, dicendo che non ne sapevano nulla. Ovviamente la famiglia di Rocky si è rivolta ai Carabinieri che hanno avviato le dovute indagini insieme alle guardie zoofile della Lac. L’ipotesi è che il cane sia statoda bracconieri perché poteva disturbare la fauna selvatica nell’area in cui avevano piazzato trappole illegali. Ai sensi dell’articolo 544-bis del Codice Penale, chi uccide un animale per crudeltà e senza necessità è punito con la reclusione da quattro mesi a due ...