Angela Rende | moglie di Amaurys Perez Corna-gate | Isola dei Famosi | sorpresa in diretta?

Corna all'Isola dei Famosi : risponde Angela Rende e Amaurys piange in diretta Video : Questa edizione dell'#Isola dei Famosi 2018 si potrebbe ribattezzare 'L'isola delle donne che accusano gli uomini'. E la cosa peggiore comunque è che nessuno ne esce vincitore. Ha cominciato Eva Henger accusando Francesco Monte di aver portato sull'Isola marijuana, dando vita a quello che è stato ribattezzato 'canna gate', e che potrebbe anche costare il posto alla conduttrice Alessia Marcuzzi. [ Video ] Non è piaciuto infatti, né al pubblico né ...

Amaurys piange in diretta - 'corna gate'? Il messaggio della moglie Angela Rende : 'Se avesse voluto tradirmi, non avrebbe aspettato che arrivassero le telecamere'. Non crede neanche un po' all'ipotesi del tradimento Angela Rende , la moglie di Amaurys Perez , il pallanuotista ...