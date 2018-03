Ancora uno scontro in viale della Repubblica

Ancora una tragedia nel calcio : muore Bruno Boban - 25enne giocatore croato : Tre settimane dopo la morte di Davide Astori, il giovane attaccante, che militava nella terza serie della Croazia, è caduto sul campo. Inutili i soccorsi

Marotta : 'La Juve ha sempre avuto e avrà Ancora uno zoccolo duro italiano. L'Italia deve investire sugli allenatori ' : Come si può recuperare la qualità? 'Attraverso una politica di valorizzazione dei settori giovanili, con l'istituzione di Centri federali sul modello tedesco o spagnolo. Va migliorato il concetto di ...

Vignali-Laudoni - l’ultima bomba! Nei giorni scorsi non si è fatto altro che parlare di loro : via social se le sono dette di tutti i colori dopo la fine della loro relazione. Adesso - però - si è veramente superato ogni limite : nessuno riesce Ancora a crederci… : Se stavamo aspettando tutti un vero colpo di scena dal mondo del gossip, eccolo qua. Negli ultimi giorni si è parlato tanto di Valentina Vignali e Stefano Laudoni. La notizia della partecipazione del ragazzo a Uomini e Donne aveva dato vita a un susseguirsi di polemiche tra lui e la sua ex ragazza. E ora? E ora arriva la notizia bomba: sono tornati insieme. Ma come?! Nel giorno del compleanno del giovane cestista, ci hanno pensato i ...

Immobile - esclusione da mondiale è Ancora uno shock : “Purtroppo abbiamo ancora ricordi negativi” legati alla partita con la Svezia che ha sancito l’esclusione dell’Italia dal mondiale in Russia. “Ho giocato due volte a San Siro quest’anno e appena sceso in campo i primi ricordi sono stati negativi, legati a quella partita, è stato proprio uno shock”. Lo dice l’attaccante azzurro Ciro Immobile tornando sul flop degli azzurri in un’intervista a ...

Nazionale - Immobile : 'La Svezia è Ancora uno shock - ora pronti a reagire. Senza Buffon sarebbe dura' : Non esiste egoismo o invidia fra di noi, e non è facile che si crei il bel rapporto che c'è fra di noi nel mondo del calcio". Nazionale, tutti i video Guarda tutti i video

“La prima foto!”. Baby Raviolo è uno splendore. Il figlio di Chiara Ferragni e Fedez è nato - ma nessuno lo aveva Ancora visto. Ora mamma e papà presentano Leone ai fan : Nonostante da parte dei diretti interessati non ci fosse stata nessuna conferma, la notizia era trapelata: Leone Lucia Ferragni è nato. Il figlioletto di Chiara e Fedez è venuto alla luce, ma soltanto adesso spunta la foto del bebè sui social dei genitori. La lieta novella in un batter d’occhio è rimbalzata dagli Stati Uniti all’Italia: Baby Raviolo è nato al Cedars-Sinai di Los Angeles (dove ha partorito anche Beyoncé), mamma e figlio ...

Basket - EuroCup 2018 : c’è il Lokomotiv Kuban tra Reggio Emilia e la finale. Nessuno è Ancora riuscito a battere i russi : Due vittorie. Tanto separa Reggio Emilia dal sogno di arrivare in finale di EuroCup. Due vittorie e un avversario, il Lokomotiv Kuban, che nella competizione è piuttosto abituato a vincere, essendo giunto in semifinale sulla scia di un 18-0, ad un passo dalla miglior partenza di sempre che in questa coppa appartiene proprio ai russi (19-0, 2014-15). Basta questo per sintetizzare le difficoltà di una serie che non consente errori, essendo al ...

“Incredibile!”. Sabrina Salerno - 50 anni da bomba sexy. La cantante - emblema degli anni ’80 - compie gli anni ed è Ancora uno schianto : le foto parlano da sole : Ha venduto milioni di dischi esportando in tutto il mondo la dance italiana ed tutti la ricordano come sex symbol emblema degli anni Ottanta. Sabrina Salerno compie 50 anni, senza aver perso un solo briciolo del suo fascino e sex appeal. Dalle classifiche a Sanremo, passando per il cinema e la televisione, la Salerno ha segnato un decennio della nostra cultura pop. Dopo essersi fatta notare come showgirl in trasmissioni televisive come ...

“Era Ancora viva…”. Omicidio Cisterna : dettagli strazianti. La terribile morte di Alessia e Martina è stato uno choc. Quello che è uscito fuori sulla più piccola delle figlie di Luigi Capasso e Antonietta Gargiulo fa rabbrividire : Nuove pesanti rivelaziono, riguardanti la strage di Latina. Martina, la figlia più piccola di Luigi Capasso e Antonietta Gargiulo, non è morta nel sonno, come si era detto inizialmente, ha sentito tutto e si è accorta di Quello che stava accadendo in casa. Secondo Federica Sciarelli, conduttrice di Chi l’ha visto?, la piccola era sveglia quando suo padre si aggirava nell’appartamento di Cisterna di Latina armato e pronto a ...

Matteo Renzi - l'insulto peggiore per Bersani : 'Di Maio è come lui - ma non l'ha capito Ancora nessuno' : Conoscendo un po' Matteo Renzi , forse questo è l'insulto peggiore, per entrambi. 'La verità è che Di Maio , sbagliando i numeri, è diventato il Bersani del 2018! ancora non se ne è accorto nessuno. ...

Migranti - Ancora uno sbarco fantasma nell'agrigentino : Sono sbarcati da un peschereccio registrato a Monastir, in Tunisia, e nel giro di pochi minuti hanno fatto perdere le proprie tracce nelle campagne dell’agrigentino.È un nuovo “sbarco fantasma” quello avvenuto nella notte tra sabato e domenica sulla spiagga di Zingarello, a sud-est di Agrigento. A segnalare la presenza del gruppo di uomini che dopo aver toccato terra si sono arrampicati su una ripida scogliera per ...

Massimo Giletti - la telefonata in diretta di Fiorello a Non è l'Arena : 'In Rai qualcuno ti vuole Ancora' : A Non è l'Arena di Massimo Giletti , piove la telefonata in diretta di Fiorello . A rispondergli, il conduttore. E Fiorello parte subito in quinta: 'Se vuoi tornare in Rai, sappi che ti vogliono ...

'Marco Ferri cerca donne con i soldi'. Aida Nizar fa uno 'show' e attacca Ancora il naufrago : 'Sono nata per essere qui con te. Dove sta la mia telecamera? La mia personalità è fatta per l'Italia'. Entrata dirompente quella di Aida Nizar a Domenica Live. Più che al ruolo di ospite, la star ...

M5S - Taverna : “Grillo dice che è finito il tempo dei Vaffa? C’è chi ne merita Ancora qualcuno” : A margine della presentazione dei ministri del M5S al Salone delle Fontane all’Eur, la capogruppo al Senato Paola Taverna ha parlato ai cronisti: “Presentiamo oggi un patrimonio dell’Italia. Ci presentiamo chiedendo agli altri parlamentari ‘perché no?’. Mostriamo agli italiani ciò che saremo prima di diventarlo. Grillo dice che è finito il tempo dei ‘vaffa‘? E’ arrivato il momento di governare ma ...