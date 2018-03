“Ancora due figli per essere felice” L’annuncio della bella vip che non vede l’ora di

caffeinamagazine

: Ancora lanci di sassi contro treni, ferito macchinista finito in ospedale a #Milano. Colpito il tratto Sesto S.Giov… - Agenzia_Ansa : Ancora lanci di sassi contro treni, ferito macchinista finito in ospedale a #Milano. Colpito il tratto Sesto S.Giov… - Federciclismo : 'È bellissimo..non riesco ancora a valutare se sia la più bella vittoria della mia carriera'.?? Solo altri due cicli… - RaiNews : L'attacco ancora in corso nel supermercato a #Trebes è un 'atto terroristico'. L'ha detto il primo ministro frances… -

(Di lunedì 26 marzo 2018) Qualche anno fa il mondo la acclamava come una delle top model più belle e desiderate al mondo, sogno proibito di milioni di uomini che seguivano con grande passione ogni suo movimento social e non facevano che inondarla di messaggi d’amore. Oggi è una mamma felice, che ha deciso di cambiare un bel po’ il suo stile di vita ma che non per questo si dice meno felice, anzi. Di chi stiamo parlando?sempre meravigliosa Bar Refaeli, israeliana 32enne che ha deciso di raccontare questa sua dimensione nuova e appagante dopostata per un po’ lontana dalle copertine dei giornali. In molti la ricordano, oltre che per le foto mozzafiato e le sfilate in passerella, anche per la love story con un altro grande sex symbol, Leonardo Di Caprio. Ecco le sue parole rilasciate al settimanale Grazia: “Mi sentivo pronta a una vita più normale, la cercavo. Prima dei ...