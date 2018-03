Amsterdam ed i laghi di IJmeer e Markemeer ricoperti di ghiaccio | ecco l’Olanda vista

meteoweb.eu

(Di lunedì 26 marzo 2018) Gli olandesi stanno iniziando ora a vedere i loro famosi fiori primaverili spuntare dal suolo invernale, ma alcune settimane fa era tutto diverso, quando un’ondata di freddo ha preso il sopravvento. Questa immagine Copernicus Sentinel-2, del 2 marzo 2018, mostraed idi acqua dolce dicoperti da un sottile strato di. Così come l’Olanda è famosa per i fiori, senza dubbio è egualmente nota per il pattinaggio sul. Sebbene l’ondata di freddo abbia causato danni in tutta Europa, gli olandesi erano occupati a rispolverare i loro pattini e desiderosi di uscire sul. Ildi questi grandiera troppo sottile per poterci pattinare, ma alcuni canali disono stati chiusi alla navigazione per dare alla possibilità di ispessirsi, ed i pattinatori hanno colto quella che è oggi ...