Amelia guarita dalla leucemia muore a 11 anni e ' salva' tre bambini

(Di lunedì 26 marzo 2018) Una vita breve, intensa, difficile e tanto sofferta quella della piccola #Wood. Una storia incredibile la sua. A soli cinquela bambina originaria di Manby in Inghilterra, era stata colpita da una #e dopo tredi cure e tribolazioni era riuscita a guarire. Ma il suo tempo di permanenza sulla terra è stato brevissimo: due settimane fa, all'eta' di 11è morta in circostanze assurde. E' stata colpita per strada da una ruota che improvvisamente si è staccata da un'auto e che l'ha investita mentre camminava. In rianimazione c'è stata appena qualche ora: non è sopravvissuta all'evento. I suoi organi donati VIDEO hannoto tre. Una storia che non si dimentica Pensavamo di aver vissuto gia' tutto il peggio che si possa vivere, quandosi è ammalata die che altro di altrettanto devastante non potesse esserci. Ignoravamo, ...