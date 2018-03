Alstom | fornirà 54 treni regionali Pop a Trenitalia

meteoweb.eu

(Di lunedì 26 marzo 2018) Roma, 26 mar. (AdnKronos) –si è aggiudicata quattro contratti del valore di circa 330 milioni di euro datalia per la fornitura di 54Coradia Stream che saranno in circolazione nelle regioni Abruzzo (4), Liguria (15), Marche (4) e Veneto (31). Ad annunciarlo è il gruppo in una nota. Queste nuove commesse sono parte dell’accordo quadro firmato nell’agosto 2016 datalia. I 54 Pop si aggiungono ai 47 già ordinati dalla Regione Emilia Romagna nel 2016. ‘Siamo molto lieti – dichiara Michele Viale, amministratore delegato e direttore generale diin Italia – chetalia e le Regioni Abruzzo, Liguria, Marche e Veneto abbiano rinnovato la loro fiducia nella famiglia deiCoradia die ci auguriamo di ottenere presto la fiducia anche di altre Regioni. ...