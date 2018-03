Allegri vince la panchina d’oro | è la quarta volta

Calcio : Allegri vince Panchina d'oro 2017 : ANSA, - FIRENZE, 26 MAR - Massimiliano Allegri ha vinto la Panchina d'oro 2016/17 per il campionato di Serie A, il riconoscimento che viene assegnato dagli allenatori al miglior tecnico della stagione.

Juventus Spal - Allegri/ Le parole del mister alla vigilia del campionato : "Pensiamo a vincere" : Juventus, Massimiliano Allegri parla in conferenza stampa: obiettivo battere la Spal, sulla sfida col Real Madrid il tecnico mostra stimoli ed entusiasmo.(Pubblicato il Fri, 16 Mar 2018 19:59:00 GMT)

Juve - senti Boateng : 'Allegri vincerà lo scudetto' : Kevin-Prince Boateng , centrocampista dell'Eintracht Francoforte ed ex Milan , ha parlato della lotta scudetto al Corriere dello Sport : 'Sia Napoli che Juventus giocano benissimo, ma alla fine i bianconeri la spunteranno ancora. Entrambe sono molto forti, hanno un calcio spettacolare e dei grandi campioni. Lo meriterebbero ...

Juventus-Atalanta - Allegri : “Il Napoli non mollerà - domani dobbiamo vincere. Gioca Dybala e…” : Juventus-Atalanta, Allegri- Dopo la vittoria contro l’Udinese, la Juventus si prepara al match di recupero contro l’Atalanta. domani, alle ore 18:00, i riflettori dell’Allianz Stadium si illumineranno sulla sfida tra bianconeri e nerazzurri. Allegri, in conferenza stampa, è stato chiaro: “Servirà una Juventus attenta perchè il Napoli non mollerà fino alla fine”. “Napoli ANCORA IN […] L'articolo ...

Allegri : "Scudetto? Si vince con 100 punti. E il Napoli non mollerà" : ... ' Higuain è un giocatore straordinario, ha tempi di gioco e una qualità tecnica tra i migliori al mondo. Le cose che fa sono straordinarie, anzi ne ha fatte anche poche, chi è il rigorista? I rigori ...

Brachino : “Ecco i fattori vincenti : c’è Dybala per Allegri e Gattuso per il Milan” : Brachino: “Ecco i fattori vincenti: c’è Dybala per Allegri e Gattuso per il Milan” Il commento del direttore dopo la 28esima giornata di campionato Continua a leggere L'articolo Brachino: “Ecco i fattori vincenti: c’è Dybala per Allegri e Gattuso per il Milan” proviene da NewsGo.

Allegri : "Vincere - la Juve non ha scelta" : 'Domani non abbiamo scelta, dobbiamo prendere i tre punti: sarà una partita difficile'. Allegri chiede la vittoria alla Juve, attesa domani dall'Udinese: 'Loro - ha spiegato il tecnico - sono una ...

Juve sporca - cinica e vincente : Allegri ora pensa già all'Udinese : sporca, cinica e vincente. La Juve è rientrata da Londra con il pieno di motivazioni dopo la conquista dei quarti di Champions, e adesso il testa a testa con il Napoli entra nel vivo, in attesa dello ...

Sacchi : 'Allegri non cambia. Juve? Vince con gli episodi' : Arrigo Sacchi, ex allenatore del Milan e della Nazionale, è intervenuto ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, per parlare di Tottenham-Juve : 'Partita aperta. Il 2-2 dell'andata pesa, ma non è un macigno. Per la Juve la qualificazione è possibile. Per la Juve è la partita ideale. Mi spiego: cercherà di ...

Juventus brutta ma vincente : ecco il punto di vista di Allegri a caldo : La Juventus ha vinto allo scadere sul campo della Lazio, grazie ad un acuto di Dybala a pochi secondi dal termine dell’incontro. Il tecnico bianconero Massimiliano Allegri ha parlato nel post-gara ai microfoni di Premium Sport con un chiaro sorriso sulle labbra: “Era una partita difficile, la Lazio è terza in classifica. Noi davanti eravamo un po’ contati, ma abbiamo fatto la partita che dovevamo fare. Stasera alla squadra ho ...