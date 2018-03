Allegri | “in bocca al lupo a tutti | a Sarri un pò meno…”

calcioweb.eu

(Di lunedì 26 marzo 2018) “Sono onorato per questo premio e ringrazio innanzitutto i miei straordinari giocatori che da qualche anno mi danno grandi soddisfazioni. Ringrazio ovviamente la società che mi mette a disposizione ogni anno calciatori di prim’ordine e lo staff che collabora con me ogni giorno”. Così il tecnico della Juventus, Massimilianocommenta la “Panchina d’Oro” per la stagione 2016-17 ricevuta oggi, al termine delle votazioni organizzate a Coverciano dall’Assoallenatori. “Ringrazio poi i miei colleghi allenatori che mi hanno votato e faccio aun grosso inalper il finale di stagione; aun po’ meno…”, ha detto sorridendo. (AdnKronos) L'articolo: “inal, aun pò meno…” sembra essere il primo su CalcioWeb.