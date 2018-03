Alleanza M5s-Lega? Salvini | ' Più che ircocervo è sarchiapone'

Maurizio Martina : "Luigi Maio non cita più il reddito di cittadinanza : si va verso Alleanza M5s-Lega" : "Credo che i Cinquestelle abbiano fatto le loro scelte anche in prospettiva di un'alleanza politica futura. Il fatto politico di ieri non può essere sottovalutato. Nell'intervista di questa mattina Luigi Di Maio non cita una volta il reddito di cittadinanza, vorrà pur dire qualcosa. Ieri è successo un fatto politico, è evidente". A dirlo è il segretario reggente del Pd Maurizio Martina a "Mezz'ora in ...

Come ha reagito Forza Italia all'Alleanza - per ora istituzionale - di Lega e M5s : Considerata anche 'la delicata fase politica', recita il documento. 'Voglio rassicurare i malpancisti, non ho intenzione di fare per 5 anni un mestiere così difficile', la risposta di Renato Brunetta ...

ELISABETTA CASELLATI PRESIDENTE DEL SENATO/ Eletta con voti di centrodestra e M5s - ora garante di un'Alleanza? : ELISABETTA CASELLATI: ex membro del CSM, è accanto a Berlusconi dal 1994. In passato la polemica per l'assunzione della figlia a capo della sua segreteria e le accuse di golpe.(Pubblicato il Sat, 24 Mar 2018 21:32:00 GMT)

Ipotesi di governo : Alleanza M5S-centrodestra con Flick premier Video : Nel risiko delle alleanze che dovranno portare alla formazione di una maggioranza in parlamento e alla nomina di un nuovo governo, spunta un’Ipotesi suggestiva, formulata dal giornalista Giuliano Ferrara. È necessario dare vita, scrive l’ex direttore de Il Foglio sul suo giornale, a quello che viene definito un “governo dei vincitori”. Formato, cioè, da tutte le forze politiche che sono uscite con una vittoria dalle urne elettorali del 4 marzo ...

Governo - “gli hashtag #senzadime e #senzadinoi contro Alleanza Pd-M5s sono stati manipolati da otto account” : La base Pd vuole o non vuole l’accordo per il Governo con il Movimento 5 stelle? Mentre il partito ancora discute sull’opportunità o meno di fare un referendum tra i suoi iscritti, si è notata nei giorni scorsi la grande diffusione dell’hashtag #senzadime e #senzadinoi su Twitter. Un fenomeno che è bastato a molti per sostenere che fossimo di fronte a una rivolta della base. Ma, almeno secondo la ricostruzione del giornale ...

Maroni : Berlusconi lavora a larghe intese. Alleanza Lega-M5S missione impossibile : "Salvini ha avuto una grande vittoria elettorale, adesso la trasformi in vittoria politica - dice ancora l'ex governatore della Lombardia - Non sia una vittoria di Pirro, dialoghi con tutto il centrodestra, se così farà senza spaccare la coalizione, vedo anche la possibilità di erodere M5S"

Governo - Maroni : 'Vedo impossibile un'Alleanza Lega-M5s' : L'ex governatore della Lombardia Roberto Maroni vede "impossibile un Governo di Lega e M5s". "Mi sembrerebbe un ritorno indietro alla prima Repubblica - spiega -, ai governi balneari. Spero che il ...

Sondaggi scenari Governo 2018/ Pd-Di Maio per impedire Alleanza Salvini-Cinque Stelle? Per gli elettori M5s.. : Sondaggi e scenari verso il Governo: analisi post-Elezioni 2018, ultime notizie e previsioni. Pd con Di Maio per impedire alleanza Salvini-Cinque Stelle? Per gli elettori M5s..(Pubblicato il Sun, 18 Mar 2018 11:41:00 GMT)

Pd - Orlando : 'No ad Alleanza con Lega e M5S ma evitare l'aventinismo' : 'Non è possibile costruire alleanze di governo con Lega e Cinque stelle. E ciò non perchÃ

LE SCELTE DEL PD/ Un'Alleanza con M5s meglio di Calenda e Macron? : Il Pd, ridotto a sinistra omeopatica, deve rilanciare i suoi princìpi attivi: eguaglianza e redistribuzione. Prendendo in parola i grillini. L'opposizione non giova. MARIO BARCELLONA(Pubblicato il Sat, 17 Mar 2018 06:01:00 GMT)DIETRO LE QUINTE/ Qui Firenze, così gli ex "amici" sparano su Renzi, di D. MarchettiPIL E LAVORO/ Forte: l'Italia resterà ingabbiata anche nel 2018, int. a F. Forte

Salvini-Di Maio - governo/ Alleanza Lega-M5s : Berlusconi non ci sta. Carroccio - “con FI totale sintonia” : governo, Salvini apre a Di Maio: patto M5s-Lega ma solo per nuove elezioni a breve. Veto Mattarella, ira di Berlusconi e Meloni; il Pd resta all'opposizione per ora, si lavora su nomine(Pubblicato il Fri, 16 Mar 2018 13:34:00 GMT)

Sondaggi scenari Governo/ Alleanza Di Maio-Martina : elettori Pd più 'convinti' di quelli M5s : Sondaggi post-Elezioni 2018, Governo M5s migliore formula per gli elettori: supera Governo di 'larghe intese' e Centrodestra. Tutte le combinazioni.

Sondaggi Governo ElezioniI 2018/ Elettori Pd : il 59% spinge per un’Alleanza con M5s e LeU : Sondaggi Governo e analisi Elezioni 2018: i più votati al Senato e il voto delle donne. Mancato successo per Fedeli e Boldrini, ecco le stime del voto femminile in Italia(Pubblicato il Thu, 15 Mar 2018 11:55:00 GMT)