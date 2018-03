Alimentazione | Usa | troppo cibo spazzatura negli spot dei programmi tv sportivi

Sanità : “epidemia” di carie tra i giovani nel Regno Unito - Alimentazione sotto accusa : ‘Epidemia‘ di carie in Gran Bretagna per i ragazzi under 18. Una vera e propria ‘emergenza odontoiatrica’, secondo gli esperti. Ogni giorno, infatti, circa 170 giovani inglesi si rivolgono ai servizi odontoiatrici degli ospedali per estrarre denti per danni gravi da carie. Secondo i dati del sistema sanitario pubblico inglese (l’Nhs), gli interventi odontoiatrici nelle strutture sanitarie sono cresciute del 17% ...