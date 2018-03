Alice Campello | Morata e i gemelli | ecco le FOTO della bellissima fidanzata dello spagnolo

Álvaro Morata e Alice Campello : «Genitori ad agosto» : Alice Campello gioca con la tiara indossata il 17 giugno 2017 in occasione del suo matrimonio con il calciatore Álvaro Morata. È una delle ultime Stories pubblicate dalla modella su Instagram, ricordando uno dei momenti più belli della sua vita. Altri stanno per arrivare, complice la pancia che cresce. «Che bella panciona! Ti amo da morire! Non vedo l’ora di fare più grande la famiglia», le ha scritto il marito pieno di ...