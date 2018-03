corrieredellumbria.corr

Alcol ai minori in centro, stangati gestori dei bar - Corriere dell'Umbria

(Di lunedì 26 marzo 2018) In via dei Priori a Perugia polizia e municipale hanno sorpreso un sedicenne mentre usciva da un locale con in mano un bicchiere contenente vodka. Entrati nel locale con il ragazzo al gestore è stata ...