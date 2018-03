Alberto Stasi | rinuncia eredità “anomala” Delitto Garlasco | niente risarcimento per la

Delitto Garlasco - Alberto Stasi rinunciò a eredità. Gip archivia ma scrive : “Comportamento anomalo” : Aveva rinunciato l’eredità chiudendo di fatto ogni possibilità ai familiari di Chiara Poggi di essere risarciti. L’indagine su Alberto Stasi, condannato in via definitta per l’omicidio di Garlasco a 16 anni, la madre e gli zii si è chiusa con una archiviazione. Il gip di Milano Natalia Imarisio però nel provvedimento scrive che non “può ragionevolmente spiegarsi con una totale dimenticanza dovuta alle condizioni di ...