Alberto Stasi rinuncia alla consistente eredità del padre | la decisione dei

Alberto Stasi rinuncia all’eredità del padre : niente risarcimento per la famiglia Poggi : "Un comportamento anomalo" che avrebbe impedito ai genitori e al fratello della ragazza assassinata a Garlasco di ottenere il risarcimento "ultramilionario" al quale era stato condannato in seguito alla irrevocabilità decisa nel dicembre 2015 dalla Cassazione. Stasi sta scontando una condanna a 16 anni per l'omicidio della ex fidanzata.Continua a leggere

