romadailynews

: Al Teatro Brancaccio: “Che Disastro di Commedia“: Dopo il successo internazionale dello… - romadailynews : Al Teatro Brancaccio: “Che Disastro di Commedia“: Dopo il successo internazionale dello… - morena_faenza : #ManuelFrattini #FatimaTrotta foto di Massimiliano Fusco per l’agenzia Boomerang, realizzate al teatro Brancaccio d… - matchnewsonline : 'Che disastro di commedia', in scena al Teatro Brancaccio dal 5 aprile -

(Di lunedì 26 marzo 2018) Dopo il successo internazionale dello scorso anno e la messa in scena in contemporanea in diverse capitali europee – Londra, Parigi, Budapest, Varsavia e Atene– arriva a... L'articolodiproviene da Roma Daily News.