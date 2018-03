Akash Kumar ecco perché ho mentito sulla mia idendità

people24.myblog

: «A Verona sono tutti di destra, perciò ho cambiato identità» #BallandoConLeStelle @Ballando_Rai - VanityFairIt : «A Verona sono tutti di destra, perciò ho cambiato identità» #BallandoConLeStelle @Ballando_Rai -

(Di lunedì 26 marzo 2018) Il ballerino – modelloprova a rimediare al giallosua identità sollevato da Selvaggia Lucarelli. La polemica era esplosa la settimana scorsa dopo le numerose segnalazioni che parlavano di pagine “Instagram” in cui il modello indiano compariva con altri nomi. “Ma come ti chiami?o Pablo?” aveva chiesto dopo l’esibizione la giurata facendo scoppiare il caso. Alla fine di una lunga settimana il modello è crollato ed ha raccontato in primis a Milly Carlucci, durante le prove, cosa fosse successo. Poi la decisione di spiegare tutto alla giuria e al pubblico da casa. Ma, provando a chiedere scusa, a raccontare ildella doppia identità tradita dai social, è esplosa un’altra polemica sui nomi d’arte. “Ho dovuto cambiare identitàa Verona sono di destra e…”, non fa in tempo a finire la frase. ...