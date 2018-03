Ajax | scoppia in caso Younes | si rifiuta di entrare in campo | il provvedimento

calcioweb.eu

(Di lunedì 26 marzo 2018)ilall’e la situazione può riguardare anche il Napoli. Ecco il comunicato del cub olandese: “Aminsi allenerà per il resto della stagione con la squadra giovanile dell’. Dopo aver ignorato le istruzioni dell’allenatore Erik Ten Hag nelle fasi finali di– Heerenveen l’ala è stata inizialmente bloccata per almeno 2 settimane. Successivamente, sono seguite le discussioni tra Ten Hag,e ds Marc Overmars ed è stata presa questa decisione”. Il calciatore è al centro di una querelle con il Napol con cui avrebbe firmato un contratto per la prossima stagione. Dopo le visite mediche il calciatore ha però optato per il clamoroso ritorno in Olanda, da valutare quindi il possibile trasferimento in Italia dalla prossima stagione. L'articoloin: sidi...