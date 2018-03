“Aiuto!” Isola dei Famosi | terrore in acqua Una normale uscita di pesca si è

caffeinamagazine

(Di lunedì 26 marzo 2018) L’deinon è solo gioco per la vittoria e scandali. Delle volte in Honduras i naufraghim come tradizione vuole, si trovano anche di fronte ai pericoli. Nelle scorse settimane abbiamo visto come i protagonisti del reality si sono trovati di fronte a dei serpenti mentre erano in cerca di legna, ma oggi ne è capitata un’altra. Protagonista della disavventura è stato Amaurys Perez che si è trovato in una situazione che lo ha terrorizzato. L’ex pallanuotista infatti aveva deciso di svolgere una delle sue mansioni, ovvero andare ae per questo motivo si è preparato di tutto punto per portare a casa l’agognato bottino. Ma proprio mentre era sul punto di svolgere la sua mansione si è trovato di fronte un pesce non proprio amichevole. Sul più bello gli è sfrecciato davanti un barracuda, noto per essere pericoloso anche per l’essere umano. Amaurys nonostante il grande ...