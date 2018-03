Air France | in arrivo nuovi scioperi

Nuovo sciopero di Air France : è il secondo in un mese - : La protesta nella giornata di oggi. I sindacati chiedono aumenti salariali più consistenti di quelli che concederebbe la compagnia aerea, che assicura: "Garantito il 75% dei voli"

Boom Sonico in Lombardia - Air France : “manovra a 360 gradi chiesta da Italia” : “E’ stato chiesto al comandante del velivolo da parte delle autorità italiane di effettuare una rotazione a 360 gradi per controllare che fosse tutto ok prima che l’aereo entrasse nello spazio aereo svizzero”. E’ quanto si apprende da Air France in merito al Boeing 777 partito dall’isola di Réunion e diretto all’aeroporto di Parigi Orly. Questa mattina il velivolo, volo AF671A, aveva perso improvvisamente il ...

Due boati in Lombardia - psicosi esplosione a Bergamo : «Jet hanno infranto barriera del suono» Air France ammette : guasto a bordo : Timori di terremoto o bombe per il «boom sonico» avvertito da Aosta a Bergamo, dove sono stati evacuati tribunale e scuole. La spiegazione dell’Aeronautica: due Eurofighter a volo supersonico per intercettare un aereo che aveva perso i contatti

Air France - nuovi voli Joon da Napoli a Parigi - : I passeggeri Joon avranno accesso gratuito sul proprio smartphone, tablet o laptop a YouJoon, il sistema di streaming in volo. Il programma di intrattenimento comprende serie TV, web TV, cartoni ...

Paura in Lombardia - Eurofighter intercettano Boeing AirFrance : Milano , askanews, - Attimi di tensione in Lombardia e in gran parte del Nord Italia dopo che due caccia Eurofighter dell'Aeronautica Militare, in servizio di sorveglianza dello spazio aereo nazionale,...

Allarme dirottamento su un volo Air France - caccia a velocità ultrasonica spaventano la Lombardia : Centralini delle forze dell'ordine e del 118 intasati di telefonate. A Bergamo evacuate scuole e il tribunale. L'Allarme si diffonde in un raggio di circa 50...

RyanAir sollecita governo e UE su sciopero controllori di volo francesi : Teleborsa, - Domani giovedì 22 marzo 2018 si prevede una giornata di passione per il trasporto aereo in Francia, a causa dello sciopero indetto dai sindacati dei controllori del Traffico Aero , ATC, ...

Air France riapre i voli da Catania a Parigi dopo 27 anni : Roma, 19 mar. , askanews, dopo ben 27 anni Air France riapre i collegamenti da Catania a Parigi. Dal prossimo 27 marzo la compagnia aerea Francese collegherà l'aeroporto Fontanarossa a Charles de ...

