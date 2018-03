Addio Riccardo | campione di vela e pallanuoto stroncato da un malore a 36 anni

Riccardo Fogli : età - altezza - peso - moglie - figli e vita privata. L’Addio ai Pooh per amore di Patty Pravo - il matrimonio con la giovane fidanzata : Vincitore di un Festival di Sanremo e storico membro dei Pooh, Riccardo Fogli è uno dei cantanti più famosi in Italia, grazie a una carriera lunga cinquant’anni e a decine di album pubblicati. Nasce il 21 ottobre del 1947 a Pontedera, in Toscana. Debutta nel mondo della musica in qualità di bassista e frontman degli Slenders, un gruppo rock di Piombino, lavorando nel frattempo come gommista. Nel corso di un tournée nel Nord Italia, ...