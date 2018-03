: #FabrizioFrizzi è morto. Addio al gentiluomo della tv - rtl1025 : #FabrizioFrizzi è morto. Addio al gentiluomo della tv - repubblica : È morto Fabrizio Frizzi, addio all'eterno ragazzo della tv italiana [news aggiornata alle 06:32] - RaiCultura : Addio, Fabrizio. #fabriziofrizzi -

"Nel paradiso degli artisti c'è un posto speciale per lui. Gli angeli lo abbraccino per tutto il bene che ha fatto in vita". Sono le parole di Pippo Baudo per la scomparsa di Fabrizio. Un coro di messaggi invade i social.Antonella Clerici:"Graziemio per tutto". "Voglio ricordarti col sorriso che avevi sempre, anche se oggi sono morto un po' anch'io",twitta Max Giusti Panariello:"Se ne va un,un gentiluomo".Alessandro Gassman:"Buon viaggio a,persona". Fondazione Telethon: "Ci lascia un grande".(Di lunedì 26 marzo 2018)