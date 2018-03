Addio a Fabrizio Frizzi | morto il noto conduttore dell’Eredità

Addio a Fabrizio Frizzi - signore gentile della televisione italiana : È morto nella notte Fabrizio Frizzi, 60 anni, all’ospedale Sant’Andrea di Roma. Ne hanno dato notizia la moglie Carlotta, il fratello Fabio e i familiari in una nota. Il noto conduttore si è spento in seguito a una emorragia celebrale. Ci ha lasciati Fabrizio #Frizzi, volto dolce ed elegante della televisione https://t.co/rOu2YxE1FD — RaiPlay (@RaiPlay) March 26, 2018 Il 23 ottobre del 2016 il presentatore ...

“Addio Fabrizio…”. Finalmente - nuovo amore per Rita Dalla Chiesa. Dopo la separazione con Frizzi per la conduttrice è arrivato il pentimento e non ha mai veramente dimenticato l’ex. Ma oggi le cose sono cambiate e il suo cuore batte di nuovo : “Ho una vita piena d’amore” : Dopo qualche tempo di assenza, Rita Dalla Chiesa sta per tornare sul piccolo schermo con un nuovo programma. L’amata conduttrice, infatti, è in procinto di iniziare una nuova avventura con il programma Ieri oggi italiani che andrà in onda a partire dal prossimo 19 marzo in seconda serata su Rete 4. Un cambiamento di rotta rispetto a quanto fatto fino ad oggi, un modo per festeggiare ben 35 anni di televisione. La vita professionale ...