Acido folico | quando è importante assumerlo in gravidanza?

meteoweb.eu

: Un nostro spazio quotidiano affidato ad esperti di settore. La rubrica “Il parere dell’esperto” si interesserà di F… - qdmnotizie : Un nostro spazio quotidiano affidato ad esperti di settore. La rubrica “Il parere dell’esperto” si interesserà di F… - PLeggera : Questa vitamina è indispensabile per moltissimi processi ed è importante garantire il fabbisogno giornaliero di… - RuthAlzualde : RT @fundatiacruz: #Aragua FARMACIA SAN GABRIEL TURMERO Enalapril Captopril Ferganic Acido Folico Biofit Carbamazepina x blister Valpron x… -

(Di lunedì 26 marzo 2018)una donna è in stato di attesa è bene considerare e mettere in atto una serie di accorgimenti che possono preservare la salute non solo della futura mamma, ma anche del piccolo. Una volta scoperta lail primo passo da compiere è recarsi dal proprio ginecologo che valuterà lo stato di salute della gestante e prescriverà esami di routine da svolgere durante i nove mesi. Per rilevare la presenza di eventuali anomalie cromosomiche nel feto come la Sindrome di Down, la Sindrome di Edwards o di Klinefelter ci sono esami di screening prenatale come il test DNA fetale. Si tratta di un esame che è possibile svolgere già dalla 10a settimana di gestazione. Allo stesso tempo è consigliabile mantenersi in forma e seguire una dieta sana in grado di apportare i giusti nutrienti al feto che sta crescendo. Numerose studi hanno dimostrato che la scelta della dieta insi ...