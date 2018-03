Accordo M5S-Lega | i malumori della base | Dov' è il reddito di cittadinanza? Di Maio

Governo - Salvini : 'Accordo con M5s? Non escludo nulla' - : Il leader della Lega su una possibile intesa con i pentastellati: "Possibile lavorare insieme, però su un programma di centrodestra". Berlusconi: "Nostra coalizione ha vinto, i 5 Stelle sono arrivati ...

Travaglio tradito da Di Maio Va in crisi dalla Annunziata Puntava a un Accordo tra M5s e Pd : Certo che il povero Marco Travaglio deve sperimentare un periodo alquanto difficile dopo l’accordo Salvini - Di Maio per la spartizione dei Presidenti delle Camere che sembra preludere ad un accordo politico sul governo. Ieri da Lucia Annunziata Segui su affaritaliani.it

Resiste Accordo centrodestra-M5s : Casellati al Senato - Fico alla Camera. Ora la partita per il governo : A Palazzo Madama eletta per la prima volta una donna. E primo pentastellato ad presiedere la terza carica dello Stato. Gentiloni si è dimesso. Dal 3 aprile via alle consultazioni -

Come ha reagito Berlusconi all'Accordo Lega-M5s sui presidenti di Camera e Senato : Sabato 23 gli strali contro la mossa di Salvini di virare su Bernini, la domenica successiva la tregua con Berlusconi che dice di fidarsi dell'alleato, accogliendolo di primo mattino e poi dopo la consacrazione alla presidenza del Senato di Elisabetta Casellati. In poche ore è cambiato di nuovo lo scenario. Grazie alla mediazione di Fratelli d'Italia e alla decisione del Cavaliere di cercare una via d'uscita. Ma ...

Ultime notizie/ Di oggi - ultim'ora : intesa M5S-Centrodestra : ora Accordo sul Governo? (25 marzo 2018) : Ultime notizie di oggi, ultim'ora: intesa M5S-Centrodestra da il via all'elezione dei presidenti. Bari incendio nella sede del giudice di pace. Torna la Formula 1.(25 marzo 2018).(Pubblicato il Sun, 25 Mar 2018 01:03:00 GMT)

Elisabetta Casellati - presidente del Senato/ Accordo M5S e centrodestra : perché è la “pasdaran” di Berlusconi : Elisabetta Casellati: ex membro del CSM, è accanto a Berlusconi dal 1994. In passato la polemica per l'assunzione della figlia a capo della sua segreteria e le accuse di golpe.(Pubblicato il Sat, 24 Mar 2018 23:43:00 GMT)

Tiene l'Accordo M5s-Lega : al Senato eletta Casellati - Fico alla Camera - Gentiloni si dimette - Mattarella apre consultazioni dopo Pasqua : Tanta emozione nell'assistere a questo cambiamento della Politica del nostro Paese. Buon lavoro, Presidente. - Chiara Appendino , @c_appendino, 24 marzo 2018 12 di 14 Congratulazioni a @Roberto_Fico ,...

Italia : tiene Accordo M5s-Lega - Casellati e Fico a Senato e Camera : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in Italiano SDA-ATS ...

Governo - Romani : “Oggi intravista geometria politica che porta ad Accordo tra parte consistente del centrodestra e M5s” : “Delusione? Anzi, mi sono liberato di un peso”, dice Paolo Romani allontanandosi dal Senato, dopo la proclamazione della nuova presidente, Maria Elisabetta Alberti Casellati. Quanto alle geometrie politiche rappresentate dall’accordo sulle presidenze delle Camere, l’esponente di Forza Italia vede un possibile accordo tra una parte “consistente” del centrodestra e il M5s per dare vita a un’esecutivo: ...

Regge l'Accordo centrodestra-M5S : Casellati eletta al Senato - Fico alla Camera : Roberto Fico alla Camera e Elisabetta Alberti Casellati al Senato: questo il risultato dell'accordo tra il centrodestra e il Movimento Cinque Stelle per l'elezione dei presidenti di Montecitorio e Palazzo Madama. ...

La pasdaran di Silvio Elisabetta Casellati presidente del Senato con Accordo centrodestra-M5s : Roma, 24 mar. , askanews, Elisabetta Alberti Casellati è la nuova presidente del Senato. Ha superato il quorum necessario per essere eletta e l'aula di Palazzo Madama ha salutato con un applauso. '...

Presidenti - tiene l'Accordo : Fico - M5s - eletto alla Camera. Casellati - FI - al Senato : I Presidenti della seconda e terza carica dello Stato eletti dopo l'intesa raggiunta durante il vertice mattutino a Palazzo Grazioli, ribaltando gli scenari che si erano proposti nella notte dopo lo '...

Regge l'Accordo M5S-Centro Destra : Casellati eletta al Senato - Fico alla Camera : I nuovi presidenti escono 'vincitori' da una notte dei lunghi coltelli nella trattativa centroDestra-M5s, segnata fino all'ultimo dai veti incrociati

Elezioni presidenti - diretta – Fico presidente della Camera - Alberti Casellati presidente del Senato. Regge l’Accordo centrodestra-M5s : Maria Elisabetta Alberti Casellati e Roberto Fico sono i nomi che il centrodestra e il M5s voteranno come presidenti di Senato e Camera al secondo giorno di votazioni. Se non ci saranno altri colpi di scena – e finora non ne sono mancati – i numeri dicono che già al termine dei prossimi scrutini a Montecitorio e a Palazzo Madama potrebbero essere eletti. Il quadro si è ricomposto in poche ore, quasi a sorpresa, dopo l’impasse sul nome di Paolo ...