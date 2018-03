AC DC | Angus Young al lavoro su un nuovo album con Axl Rose

gqitalia

: @lauracesaretti1 Ciò mi allontana ancora di più dalla corrente di governo, dato che seguo Angus Young (AC/DC) e Bru… - jungle1970 : @lauracesaretti1 Ciò mi allontana ancora di più dalla corrente di governo, dato che seguo Angus Young (AC/DC) e Bru… - xPecax : Ho riletto una storia bellissima: il professore del liceo gli diceva che non aveva ritmo. Lui lasció gli studi e mi… - xPecax : Bisognerebbe essere tutti un po’ più Angus Young. -

(Di lunedì 26 marzo 2018) Tutti quelli che avevano ancora dubbi sulla collaborazione di Axl, da qualche anno voce degli AC/DC, è tempo che se ne facciano una ragione, perché il progetto continua. Tanto chestarebbe scrivendo unper la band, proprio con il cantante dei Guns’n’s, che dopo aver sostituito Brian Johnson, sembra aver tutta l’intenzione di diventare ufficialmente la voce ufficiale degli AC/DC. Almeno, questo è quanto sembrerebbe: del progetto del disco di, che prevederebbe la collaborazione di AXL, ne ha parlato un altro rocker. Intervistato da The Rock Pit, il frontman Angry Anderson deiTattoo, avrebbe svelato la confidenza dicirca ilprogetto: “Stavo parlando conlo scorso anno mentre aprivamo per i Guns N’s, ade a me venne chiesto di fare il bis e gli chiesi ‘Che cosa hai intenzione di ...