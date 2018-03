Abusi | conferma condanna prof a 10 anni

Le scuse dei Duffer Brothers di Stranger Things confermano le accuse di Abusi sul set : “Siamo profondamente sconvolti” : I Duffer Brothers di Stranger Things sono stati coinvolti nella scia di accuse di condotte riprovevoli che dal caso Weinstein in giù ha aperto una voragine apparentemente senza fine da cui nessuno sembra potersi considerare immune. Dopo il caso Spacey, il licenziamento di Mark Schwahn dalla produzione di The Royals e tante altre vicende più o meno simili che hanno portato all'attenzione del dibattito pubblico i comportamenti più o meno gravi ...

Commissione Abusi - Papa conferma O'Malley : ANSA, - CITTA' DEL VATICANO, 17 FEB - Papa Francesco ha confermato il Cardinale Sean O'Malley come Presidente della Pontificia Commissione per la Tutela dei Minori e nominato in questo organismo ...

Il Papa rinnova la Commissione sugli Abusi : entrano le vittime e Telefono azzurro - il cardinale O'Malley confermato presidente : Negli ultimi quattro anni, la Pontificia Commissione ha lavorato con quasi 200 diocesi e comunità religiose di tutto il mondo per accrescere la consapevolezza e per educare le persone sulle necessità ...

Papa Francesco rinnova la Commissione sugli Abusi : entrano le vittime e Telefono azzurro - il cardinale O'Malley confermato presidente : Nella Pontificia Commissione per la tutela dei minori entrano le vittime di abusi sessuali. Bergoglio ha rinnovato la Commissione, riconfermando sette membri mentre sei personalità entrano per la prima volta nella stessa Commissione.I nuovi commissari sono: Benyam Dawit Mezmur (Etiopia), Sr. Arina Gonsalves (India), Neville Owen (Australia), Sinalelea Fèao (Tonga), Myriam Wijlens (Paesi Bassi), Ernesto Caffo (Italia), fondatore e ...