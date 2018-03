A Quiet Place | silenzio e morte nel nuovo survival horror che è già cult

movieplayer

: La prima regola per sopravvivere è MAI FARE RUMORE. A Quiet Place - #UnPostoTranquillo con #EmilyBlunt e… - 20thFoxItalia : La prima regola per sopravvivere è MAI FARE RUMORE. A Quiet Place - #UnPostoTranquillo con #EmilyBlunt e… - badtasteit : #AQuietPlace Emily Blunt e John Krasinski nelle nuove clip - Luke_Colombs : RT @20thFoxItalia: La prima regola per sopravvivere è MAI FARE RUMORE. A Quiet Place - #UnPostoTranquillo con #EmilyBlunt e @johnkrasinski.… -

(Di lunedì 26 marzo 2018) Un mondo talmenteso e vuoto da apparire abbandonato e privo di ogni speranza, ma che in realtà nasconde l'amore e la forza di chi non può e non vuole arrendersi. Non è un caso che il regista/...