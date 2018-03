A fuoco un centro commerciale in Siberia | 53 morti | oltre 40 sono bambini

Centro commerciale a fuoco in Siberia - la tragedia dei bimbi morti tra le fiamme : tragedia a Kemerovo, in Siberia. Continua a salire il bilancio del gigantesco incendio che si è sprigionato nel Centro commerciale Winter Cherry, che oltre a numerosi negozi ospita una sauna, un bowling...

Russia - a fuoco un centro commerciale «37 morti - molti bimbi» Video - Foto : Il rogo è scoppiato a Kemerovo, in Siberia, a circa 3.600 km a est di Mosca. Decine i feriti. Ma mancano all'appello una sessantina di persone, tra cui una scolaresca di bambini

Esplosione in centro a Catania - tre morti : due sono vigili del fuoco. "Probabile fuga di gas" : Un'Esplosione si è verificata a Catania: ci sono tre morti, due dei quali sono vigili del fuoco. L'Esplosione è avvenuta in un edificio nella zona di via Garibaldi,...

Napoli - crolla muro di cinta di un ex convento in centro : vigili del fuoco sul posto : Crollo in centro a Napoli. A cedere il muro di cinta di un antico convento in via San Paolo 9, in zona Tribunali. Nella struttura erano in corso dei lavori e c'erano degli operai. Sul posto oltre ai vigili...

Nella notte è stato dato fuoco all’ingresso di un centro culturale musulmano a Padova : Nella notte tra domenica 4 e lunedì 5 marzo, è stato incendiato un portoncino d’ingresso al centro culturale musulmano “La Saggezza” di Padova, che ospita al suo interno un luogo di preghiera. L’incendio è stato segnalato da alcuni vicini e The post Nella notte è stato dato fuoco all’ingresso di un centro culturale musulmano a Padova appeared first on Il Post.

Danno fuoco al Magazzino 47 di Brescia. Centro sociale : "Infame attacco fascista" : Nella notte ignoti si sono introdotti nello spazio occupato ammucchiando libri al Centro di una stanza e dando fuoco, indagano i Carabinieri

“Qui va a fuoco tutto”. Autobus con 50 persone a bordo va in fiamme. L’incendio si è propagato in mezzo alla strada : paura nel centro abitato : paura per un furioso incendio su un Autobus di linea che ha creato non poca apprensione questa mattina: il rogo si è sviluppato di prima mattina in viale Mediterraneo a Sottomarina (Venezia). Il bus distrutto dal fuoco è quello di linea dell’Azienda di trasporto locale che era partito poco prima e diretto a Venezia con 50 persone a bordo, per lo più pendolari: non c’è nessun ferito. L’autista accortosi del mal funzionamento del ...

Chioggia - bus con 50 passeggeri a fuoco in centro : l'autista evita una tragedia : Chioggia - Paura per un furioso incendio su un autous di linea che ha creato non poca apprensione questa mattina: il rogo si è sviluppato di prima mattina in viale Mediterraneo a Sottomarina. Il bus ...

Colpi di arma da fuoco contro centro di accoglienza che ospita migranti : La violenza razzista continua a riempire le pagine dei giornali, una violenza che si rivolta sullo straniero, sull'"invasore", a cui tanti danno lo stesso nome: "terrorista". Il caso di Macerata, insieme all'odio razzista e ad alcune propagande elettorali, sono riusciti ad innescare una vera e propria bomba sociale, in cui prevarica una sola soluzione: "la vendetta fai da te", l'enorme desiderio di punire tutti i migranti. È successo ancora, ...